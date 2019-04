Családok harca, botokkal, fadarabokkal és vasvillával

Kilenc ember, köztük két fiatalkorú ellen emelt vádat a Szekszárdi Járási Ügyészség.

Valamennyiükkel szemben csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság, valamint közülük öt személy ellen további bűncselekmények, így rongálás, a legidősebb, 46 éves férfi ellen pedig plusz könnyű testi sértés és tettleges becsületsértés a vád, tájékoztatott dr. Kiss Yvette, a Tolna Megyei Főügyészség sajtószóvivője.

A vádlottak egymással különféle rokoni kapcsolatban állnak, illetve ugyanazon környéken laknak. Tavaly április 12-én este háromnegyed hét körül a vádlottak közül ketten egy velük haragos viszonyban álló család háza előtt haladtak el, közben hangos szóváltásba bocsátkoztak a ház udvarán álló öt emberrel. A hangoskodásra az utcán lévők rokonságából többen is odasereglettek, és bekapcsolódtak a veszekedésbe, sőt többen meg is fenyegették az udvaron állókat. A jelenetet a mobiltelefonjával rögzíteni akarta az utcában lakó két férfi, akiket ezért valamennyi vádlott kergetni kezdett. Kisebb lökdösődés után a legidősebb vádlott az egyiküket ököllel arcon is ütötte. Végül hazafutottak az egyikük házához, ahol az udvaron felszerelkeztek különböző méretű és fajtájú ütlegekkel. Hét óra előtt öt perccel botokkal és fadarabokkal, illetve vascsővel a kezükben mentek vissza, és betörték az udvaron álló gépkocsi üvegeit és hátsó lámpáit. Közben észrevették, hogy a ház tetőtéri ablakából egy nő kamerával rögzíti a történteket, ezért egyikük vascsövet, másikuk pedig botot dobott felé, de nem találták el. A vádlottak a kiabálást és fenyegetőzést az utcán, a másik család háza előtt folytatták, a tömeg közben közel ötven főre duzzadt, közülük nem is mindenkit lehetett a nyomozás során azonosítani. A garázdaságnak az időközben megérkező rendőrök vetettek véget.

A vádlottak kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása megbotránkozást és riadalmat keltett.

Börtönbüntetés, közérdekű munka és próbára bocsátás

Június 15-én este ismét konfliktus alakult ki a családok néhány tagja között, melynek során a legidősebb vádlott egy féltéglával betörte egy autó hátsó ablakát, majd hazafutott. Amikor az autó tulajdonosa utána ment, hogy felelősségre vonja, a vádlott egy vasvilla nyelével megütötte a lábát, a másik végével pedig megszúrta a kezét. A sértett segítségére siető nőt szintén megütötte a vasvilla nyelével. A bántalmazástól mindketten könnyű sérüléseket szenvedtek.

Az ügyészség a vádlottak közül három személy esetében börtön fokozatú szabadságvesztés kiszabását és a közügyek gyakorlásától eltiltásukat, három ember esetében közérdekű munkát, míg egy 32 éves nő és a két fiatalkorú vádlott vonatkozásában próbára bocsátás intézkedést, utóbbiak estében pártfogó felügyelet alkalmazását is szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál.