Néhány hónap alatt közel nyolcszáz embert ejtett át

Kétszáznegyvenhét rendbeli, szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás vétsége miatt emelt vádat egy huszonkilenc éves karcagi nő ellen a Szekszárdi Járási és Nyomozó Ügyészség – tájékoztatott dr. Kiss Yvette, a Tolna Megyei Főügyészség sajtószóvivője.

Ruházati cikkeket, gyermekjátékokat, bébiételeket, kerékpárokat, bútorokat, műszaki cikkeket és más használati tárgyakat hirdetett eladásra a vádlott 2016 áprilisa és augusztusa között. A hirdetésekhez nem a saját nevét használta, hanem különböző női neveket adott meg. A legismertebb közösségi oldalon is álnéven szerepelt. A hirdetésekre jelentkezőkkel legalább tizenkét e-mail-címről levelezett, amelyeket kifejezetten ebből a célból hozott létre.

A vádlott a hirdetésekre az ország különböző részeiből vevőként jelentkező sértettekkel az általa megadott számlaszámra, a szülei nevén lévő bankszámlára utaltatta a pénzt. A kifizetett áruféleségeket természetesen nem küldte el, hiszen azok sohasem voltak a birtokában.

A nő ugyanezzel a módszerrel, rendszeres haszonszerzésre törekedve néhány hónap alatt összesen hétszázhetvennégy sértettet ejtett tévedésbe, akiknek személyenként ezer és negyvenezer forint közötti kárt okozott, amelynek teljes összege meghaladta a másfél millió forintot. A vádlott csupán harminc károsultnak utalta utóbb vissza a pénzt. A becsapott emberek kártérítési igényüket már a nyomozás során előterjesztették.

Már kétszer is elítélték csalásért, ezt is mérlegelik

A vádlott büntetett előéletű, korábban is hasonló bűncselekmények miatt állt bíróság előtt. 2015-ben a Keszthelyi Járásbíróság 290 rendbeli, egy évvel később a Dombóvári Járásbíróság százrendbeli, szintén üzletszerűen elkövetett csalás vétsége miatt ítélte el, mindkét esetben felfüggesztett szabadságvesztésre. Jelen bűncselekményeket is részben a korábbi felfüggesztés ideje alatt követte el. Ezekre is tekintettel az ügyészség fogházban végrehajtandó szabadságvesztés, pénzbüntetés kiszabását, a közügyek gyakorlásától eltiltását, vagyonelkobzást, továbbá a korábbi felfüggesztett büntetései végrehajtásának elrendelését szorgalmazza. Indítványozta a polgári jogi igények érdemi elbírálását is.