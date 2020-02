Diákcsínynek látszik, de valójában bűncselekmény

Bizonnyal sok fiatal nem tudja, hogy az iskolakerülést „igazoló” meghamisított orvosi papír felhasználása bűncselekmény.

Az ügyben szereplő fiatalkorú fiú rovásán azonban ennél több van. Ezt megelőzően a bíróság ugyanis egy év próbára bocsátotta, ő azonban ennek ideje alatt újabb bűncselekményeket követett el, így az akkori ügye is „beleszámít” a jelen ítéletbe.

A fiatalembert a folytatólagosan elkövetett lopások mellett a hamis magánokirat felhasználása és zaklatás miatt is elítélte a Tamási Járásbíróság. Mindezekért 160 óra közérdekű munkát kapott, amit szabad idejében, ingyen köteles elvégezni. Az ítélet jogerős, tájékoztatta lapunkat dr. Kovács Ildikó, a Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivője. A vádlott a bíróság előkészítő ülésén teljes körű beismerő vallomást tett és a tárgyalásról is lemondott. Mivel vallomása egybeesett a vádiratban foglaltakkal, ezt a bíróság el is fogadta.

A vádlott korábban nevelésbe vétel alatt állt, majd 2019 tavaszán visszaköltözhetett a családjához. Rövid időt az apjánál töltött, majd a barátnőjéhez költözött. Középiskolai tanulmányait abbahagyta, de egy OKJ-s tanfolyamon szakképesítést szerzett. Alkalmi munkából él, úgynevezett napi bejelentéssel a mezőgazdaságban dolgozik. Barátnője családjánál havi rendszerességgel hozzájárul a kiadásokhoz.

Az interneten fenyegetőzött A vádlott egy alkalommal késve érkezett be az órákra. Távolmaradását olyan orvosi igazolással akarta kimenteni, amelyen meghamisította a dátumot, amit az osztályfőnöke észrevett, majd ellenőrzött. A gyermekotthon igazgatója a fiút is tájékoztatta az osztályfőnökkel folytatott beszélgetésről, amelyből kiderült, hogy előző nap járt orvosnál. Lebukása miatt a fiatalkorú vádlott igencsak feldühödött, ezért még ugyanazon a napon délután az interneten, álnéven, azzal fenyegette meg osztályfőnökét, hogy „kicsinálom a családod a mai telefonért”. A sértett a fenyegetést komolyan vette, ezért még aznap feljelentést tett, illetve magánindítványt terjesztett elő.

