Egy helyen szolgál apa és fia

Apák napja kapcsán a dombóvári tűzoltó-parancsnokságon szolgáló apa-fia párost, Várai Tamást és Várai Ádámot mutatta be Facebook-oldalán a katasztrófavédelem. Az idősebb Várai gépésztechnikus végzettséggel 1998-ban kezdte a tűzoltó-pályafutását. 2006 óta gépjárművezetőként szolgál, különlegesszer-kezelő és szerparancsnoki képzésen is részt vett, és egy ideig szolgálatparancsnok is volt. A civil életben is folyamatosan képzi magát, erősáramú technikusi képzésen csiszolja villamos­ipari ismereteit. A laktanyában is szívesen fejleszti a riasztásmegjelenítő egységet.

Ádám 2018 júliusában, húsz évvel édesapja után szerelt fel, szintén Dombóváron. Baráti összejöveteleken már fiatalon találkozhatott édesapja kollégáival, megismerhette azt a különleges közeget, amelyet a tűzoltóság jelent. Rendszeresen részt vesz a különféle tűzoltóversenyeken: országos szinten 4×100 méteres tűzoltó váltóban csapatával ezüstérmet nyert. Szabadidejében webgrafikával foglalkozik, illetve felsőfokú szakmai képzés elvégzését tervezi.

Borítóképünkön: Várai Ádám és Várai Tamás, apa-fia tűzoltó páros