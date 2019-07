Egy kamasz fiú rabolta ki a férfit

Állampolgári bejelentés érkezett a rendőrségre 2018. június 30-án a késő esti órákban, hogy egy 64 éves budapesti férfit kiraboltak Szekszárdon a buszpályaudvar közelében levő úton. Az ismeretlen elkövető kirúgta a sértett lábát, aki ettől elesett, ekkor az elkövető kitépte a férfi kezében levő táskákat, és elszaladt a helyszínről. A budapesti férfi nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A bűncselekmény helyszínének közelében elfogtak egy 15 éves mindszenti fiút, akit előállítottak a rendőrkapitányságra és rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Az elkövető a rablás során elvitte a sértett pénztárcáját is, benne az irataival, a bankkártyájával és a készpénzzel. Az eljárás során kiderült, hogy a fiú egy társával – egy 16 éves fiatallal – a rablást követően többször is megkísérelt a sértett bankkártyájával pénzt felvenni. Emiatt mindkét fiút gyanúsítottként hallgatták ki csalás bűntett elkövetése miatt. A 15 éves fiúnak felelnie kell okirattal és készpénz-helyettesítő eszközzel visszaélés vétség elkövetése miatt is.

Az ügyben a Szekszárdi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályán a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és a keletkezett iratokat a napokban megküldték az ügyészségnek.