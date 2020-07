Egy kerítés állította meg az ittas sofőrt

Egy kocsolai férfi ellen indítottak büntetőeljárást a dombóvári rendőrök, aki jogosítvány nélkül, ittasan közlekedett egy autóval, melyet ismerőse háza elől vitt el.

Bejelentés érkezett július 13-án éjjel háromnegyed egy után, hogy egy autó kerítésnek csapódott Kocsolán. A helyszínre érkező egyenruhások megállapították, hogy az autót egy 21 éves helyi férfi vezette, akit megszondáztattak, a teszter pedig magas értéket mutatott. Kiderült továbbá, hogy a sofőr nem rendelkezik jogosítvánnyal, nem használta a biztonsági övét, és meg is sérült a balesetben. Ráadásul az autót egy ismerősétől, engedély nélkül vitte el a balesetet megelőzően.

A 21 éves férfit előállították, elszámoltatták és kihallgatták jármű önkényes elvétele bűntett megalapozott gyanúja miatt. Büntetőeljárást indítottak ellene járművezetés ittas állapotban vétség elkövetése miatt is. Felelnie kell azért is, mert jogosítvány nélkül vezette az autót, továbbá nem használta a biztonsági övét és még balesetet is okozott. Az elkövető tettére azt a magyarázatot adta, hogy nagyon sokat ivott, sétált hazafelé, amikor úgy döntött, hogy autóval megy tovább, ezért elvitte ismerőse utcán parkoló kocsiját. Ittassága miatt nem tudott bevenni egy kanyart, és egy kerítésnek csapódott.

Az eset körülményeinek további vizsgálatát a Dombóvári Rendőrkapitányságon folytatják – tájékoztatta portálunkat a megyei rendőr-főkapitányság sajtóirodája.

