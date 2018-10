Egy nemlétező ország seregében harcolt

Embercsempész segítségével jutott el a vádlott a jogilag nem létező, úgynevezett Donyecki Népköztársaságba, és csatlakozott a szakadár fegyveres erőkhöz. A harcokban kétszer megsebesült, majd amikor hazatért, tiltott toborzás bűntette miatt került bíróság elé.

A különleges büntető ügyben első fokon a Szekszárdi Törvényszék a következő tényállást állapította meg. Ukrajna keleti részén 2014. március elején a Luhanszki és a Donyecki területen kormányellenes tüntetések kezdődtek, amelyek fegyveres konfliktusba torkolltak a Luhanszki Népköztársaság, valamint a 2014. április 7-én kikiáltott Donyecki Népköztársaság erői és az ukrán kormány hadereje között. A szeptemberi, majd a második tűzszüneti egyezmény ellenére a harcok folytatódtak, és azok kisebb-nagyobb intenzitással máig is tartanak. Az úgynevezett Donyecki Népköztársaság nem rendelkezik sem önálló állami szuverenitással, sem pedig nemzetközi jogalanyisággal. Az ENSZ és más nemzetközi szervezet sem ismerte el önálló államként. Mindezekről a magyar sajtó is beszámolt, tehát a vádlott legalább a lényegét tekintve erről értesült.

A vádlott elhatározta, hogy csatlakozik a szakadár fegyveres erőkhöz. Ennek érdekében az interneten tájékozódott, magyarországi oroszokkal kereste a kapcsolatot, végül 2015-ben oroszországi beutazásra jogosító turista vízumot igényelt és kapott. 2015. szeptember 26-án repülőgéppel Budapestről Moszkvába utazott, ahonnan továbbrepült az oroszországi Rosztov-na-Donu településre, majd egy embercsempész segítségével az orosz-ukrán határon átjutva Donyeckbe érkezett.

A férfi 2015. szeptember 28-án be is lépett a Donyecki Népköztársaság hadseregébe, a szerződéssel egyéves katonai szolgálatra vállalt kötelezettséget. Katonakönyvet és zsoldot is kapott. Néhány hetes kiképzés után novemberben már éles bevetésen vett részt. 2016 januárjában megsérült, kórházba került, és több hónap lábadozás után 2016. július elején tért vissza az alakulatához, majd ismét megsérült, de újabb egyéves szerződést kötött. A vádlottat a fegyveres harcokban való részvételéért ki is tüntették. Az úgynevezett Internacionalista Harcos és a Spárta Zászlóalj Kiválósága nevű kitüntetésben részesült a Donyecki Népköztársaság védelmi minisztériumától.

A vádlott második szerződéses éve alatt már fel akart hagyni a katonai szolgálattal és a hazatérésének megszervezésével foglalkozott. Ennek érdekében Moszkvába utazott, és 2017 szeptemberében jelentkezett Magyarország moszkvai nagykövetségén. Kérésére ideiglenes magyar útlevelet kapott, majd Budapestre utazott, ahol az ellene kiadott belföldi elfogatóparancs alapján őrizetbe vették.

Jogerősen is bűnös a vádlott Helyben hagyta kedden a Pécsi Ítélőtábla annak a 40 éves Tolna megyei férfinak az első fokú ítéletét, aki 2015 és 2017 között az úgynevezett Donyecki Népköztársaság hadseregében harcolt. Bűnösnek mondta ki a büntetlen előéletű férfit a Szekszárdi Törvényszék tiltott toborzás bűntettében, ezért 2 év börtönre ítélte, a szabadságvesztés végrehajtását azonban 4 évi próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért fellebbezett, így került az ügy másodfokon a Pécsi Ítélőtáblára, amelynek ítélete jogerős.