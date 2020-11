Életet mentett a szén-monoxid-riasztó Faddon

A katasztrófavédelem minden évben kiemelt figyelmet fordít a szén-monoxid okozta mérgezéssel járó balesetek, tragédiák megelőzésére. Tolna megyében idén 18 alkalommal vonultak tűzoltóink szén-monoxiddal kapcsolatos eseményekhez. November 7-én, Faddon, a Templom utcában, egy családi házban kétszer is bejelzett a szén-monoxid érzékelő – tájékoztat a katasztrófavédelem. Az eszköz riasztása után a tulajdonos azonnal elhagyta az épületet, és megkezdte annak szellőztetését.

A jelzés helyszínén első alkalommal a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat 38 ppm értéket mért az egyik szobában. A szakember megállapította, hogy a szuterénben lévő gázbojler okozta a CO szivárgást, további teendőkről tájékoztatta a tulajdonost. Szombaton, késő este másodjára is riasztották a tűzoltókat. A faddi önkéntes tűzoltók ezúttal 125 ppm értéket olvastak ki a Templom utcai családi ház mindkét szén-monoxidot mérő műszeréből.

A lakást ezúttal is kiszellőztették, a fűtés egy részét biztosító nyitott égésterű gázkonvektorokat leválasztották a rendszer többi elemétől. A beavatkozó tűzoltó egységek értesítették az illetékes gázszolgáltatót, továbbá a kéményseprőket.

Tegyen Ön is otthona biztonságáért! – Íme a katasztrófavédelem tanácsai és videója

Előzzük meg közösen a bajt! Üzemeljünk be lakásunkba, házunkba egy szén-monoxid-érzékelő készüléket! A választásban a katasztrófavédelem által is közzétett eszközök listája is a segítségünkre lehet. Ezek bevizsgált, már bizonyított készülékek, szemben az olcsóbb meg nem nevezett hamis biztonságérzetet adó társaikétól. Ellenőriztessük a tüzelő-fűtő berendezéseinket! Szellőztessünk rendszeresen!

