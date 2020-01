Elhunytak adatai is szerepeltek a listákon

Viszonylag ritka, a választás rendje elleni bűntett ügyében hirdetett ítéletet kedden, első fokon a Szekszárdi Törvényszék. Az ítélet nem jogerős, mert az ügyész három nap gondolkodási időt tartott fenn.

Száz napi tétel, összesen százezer forint pénzbüntetésre ítélt a Szekszárdi Törvényszék egy, a húszas évei közepén járó nőt, aki a 2018-as országgyűlési választásokon hamis adatok feltüntetésével, jogosulatlanul aláírt ajánlásokkal akart jelöltként indulni. A törvényszék a nőt a választás rendje elleni bűntettben mondta ki bűnösnek. Az előkészítő ülésen a vádlott beismerte bűnösségét és a tárgyaláshoz való jogáról lemondott. A büntetés kiszabása során a bíróság nyomatékos enyhítő körülményként vette figyelembe a vagyon elleni bűncselekmény miatt korábban már elítélt vádlott bűnösségre is kiterjedő, feltáró jellegű beismerését, valamint személyi-családi körülményeit. Többek között azt, hogy kiskorú gyermek tartásáról gondoskodik. A bíróság mindezek eredményeként a három évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény esetében enyhébb büntetési nem kiszabását is elegendőnek látta, amelynek mértékét a vádlott bűnössége fokához, a büntetés összegét pedig kedvezőtlen vagyoni-jövedelmi viszonyaihoz igazította. Az ítélet nem jogerős, mert a vádlott és védője ugyan tudomásul vette az ítéletet, az ügyész azonban három nap gondolkodási időt tartott fenn.

Az ítéleti tényállás szerint a Magyarországi Cigánypártot 2018. január 26-án vették nyilvántartásba. Ez a párt támogatta a későbbi vádlott indulását a választáson a Tolna megyei 03. számú egyéni választókerületben. A vádlott 2018. február 21-én vett át a sorszámmal és hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott összesen 100, egyenként 8 ajánlás gyűjtésére alkalmas ajánlóívet.

Miután tudatosodott benne, hogy még rokonai segítségével sem sikerül a szükséges 500 választópolgár érvényes ajánlását összegyűjtenie, ezt jelezte a párt nevében őt telefonon megkereső, ismeretlen személyazonosságú férfinak. Valamikor 2018. február 22. és március 4. között lakóhelyén személyesen felkereste egy, a nyomozás során ismeretlenül maradt férfi, aki mintegy 100 fénymásolt, ajánlásokat tartalmazó ajánlóívet adott át neki azzal, hogy azok adatait másolja át a saját ajánlóíveire. A vádlott ezt meg is tette. beleértve azt is, hogy az „ajánlók” aláírását is odahamisította, majd a nyilvánvalóan hamis adatokat tartalmazó ajánlóíveket gyűjtőként is aláírta.

Ezt követően a vádlott a választási irodában 2018. március 5-én mind a 100 ajánlóívet leadta. A 687 ajánlásból a választási bizottság 506-ot fogadott el, 181 ajánlást pedig nem elfogadhatónak nyilvánított. Az elutasított „ajánlók” közt akadtak például elhunytak is. Utóbb az 506 ajánlás közül még legalább 14 érvénytelennek bizonyult, mert bebizonyosodott, hogy az ajánlóíven szereplők a vádlottat nem ajánlották képviselőjelöltnek, személyes adataikat nem bocsátották a vádlott rendelkezésére. Ily módon legfeljebb 492 ajánlás bizonyulhatott volna érvényesnek, tájékoztatott dr. Bajusz János, a törvényszék sajtótitkára.