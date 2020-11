Eljárás indult az eltiltás hatálya alatt vezető férfi ellen

A szekszárdi rendőrök elfogták azt a 25 éves helyi férfit, aki eltiltás hatálya alatt közlekedett.

Bejelentés érkezett november 15-én, hogy egy autó Szekszárdon árokba hajtott. A járőrök a helyszínre mentek, ahol a jármű sofőrje először kivonta magát a rendőri intézkedés alól, de végül elfogták a 25 éves szekszárdi férfit, tájékoztat a police.hu.

Az intézkedés során kiderült, hogy a sofőrt jogerősen eltiltották a járművezetéstől. A férfi halmozta a szabályszegéseket. Nem tudta ugyanis hitelt érdemlően igazolni, hogy az autó a saját tulajdona, továbbá vélhetően telefonált is, mikor árokba hajtott. A 25 éves sofőr vélhetően vezetésre hátrányosan ható szert is szedhetett, ezért vele szemben büntetőeljárást is indítottak a Szekszárdi Rendőrkapitányságon.