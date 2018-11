Elkapták a tolvajt, nem jutott messzire

Szemrebbenés nélkül lopott egy férfi egy házból és annak teraszáról, noha a tulajdonosok otthon voltak. Rajta is kapták. Mivel visszaeső, az ügyészség letöltendő szabadságvesztést szorgalmaz.

Kisebb értékre, több közokirat és készpénz-helyettesítő fizetési eszköz egyidejű elvételével elkövetett lopás bűntette miatt emelt vádat egy 34 éves budapesti, jelenleg Tolnán élő férfi ellen a Szekszárdi Járási és Nyomozó Ügyészség, tájékoztatott dr. Kiss Yvette, a Tolna Megyei Főügyészség sajtószóvivője.

A vádlott május 21-én, nap közben szeszes italt fogyasztott. Délután fél 4 körül Tolnán az utcán sétált, amikor éppen leparkolt egy nő, a lakóháza előtt. Mialatt kiszállt és kinyitotta a ház nagykapuját, két gyermeke – egy felnőtt és egy kiskorú – az autóban maradt. A kaput nyitva hagyva a sértett a ház bejárati ajtaja előtti teraszra ment, és lerakta a nála lévő segway-t, majd bement a házba, melynek bejárati ajtaját szintén nyitva hagyta. Az előszobában a cipősszekrény tetejére tette a táskáját, amelyben mobiltelefon, pénztárca, készpénz, bankkártya, valamint különféle igazolványok voltak. Ez idő alatt a sértett férje a ház mögötti kertben a füvet nyírta.

Az utcán sétáló ittas vádlott a nyitott kaput látva bement az udvarra, a teraszon felvette a segway-t, majd az előszobából magához vette a sértett táskáját. Amikor a nő észrevette a távozó vádlottat, utánafutott és kiabálni kezdett. Erre a tolvaj is futni kezdett egy másik utca irányába. A sértett autóban ülő fia is a vádlott után eredt. A kiabálást a férj is meghallotta, aki szintén utánuk futott.

A sértett férje utol is érte a vádlottat, a földre terítette és visszatartotta a rendőrség megérkezéséig. Futás közben a vádlott a táskát és a segway-t is eldobta, így a táska valamint az abban lévő értékek megtérültek, az elektromos roller azonban helyrehozhatatlanul megrongálódott. A vádlott ittasságát a helyszínen alkalmazott alkoholszonda eredménye igazolta.

Visszaeső A vádlott többszörösen büntetett előéletű, korábban is lopások miatt ítélték el, utoljára 2016. augusztusában Budapesten. Ezt a mostani bűncselekményt különös és többszörös visszaesőként követte el, ezért az ügyészség fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását és a közügyek gyakorlásától eltiltását szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál.