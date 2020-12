Fókuszban a biztonsági öv használata Tolna megyében

A hétvégi, fokozott rendőri jelenléttel járó ellenőrzés tapasztalata az volt, hogy a közlekedők egy része még mindig nem használja a passzív biztonsági eszközöket – olvasható a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

Az egyenruhások az elmúlt időszakban – a rendőrautókba szerelt videókamerákkal, valamint a sebességellenőrző készülékekkel – számos jogsértést rögzítettek agresszív járművezetői magatartásokról, illetve balesetveszélyt jelentő relatív és abszolút mértékű sebességtúllépésekről, továbbá a passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztásáról.

November utolsó hétvégéjén a további komoly sérüléssel és esetlegesen a tragédiával végződő balesetek megelőzése, valamint a közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében a megye közlekedésrendészeti rendőrei a passzív biztonsági eszközök – a biztonsági öv és a gyermekülés – használatára fókuszáltak.

Néhány óra alatt huszonnégy olyan közlekedővel szemben intézkedtek, aki nem használta a biztonsági övét. Akadt olyan autós is, aki a megengedett sebességet lépte túl, és olyan is, aki a piros lámpán hajtott át. A rendőrök számos egyéb közlekedési szabályszegés miatt is intézkedtek.

Borítóképünkön: kamera rögzítette, hogy ez a sofőr nem kötötte be a biztonsági övét.