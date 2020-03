Földrengést érezhettek a megyében is

Hajnalban földrengés volt Zágráb térségében, amelyet hazánkban is érzékelni lehetett. Volt, aki Szekszárdon is tapasztalta a földmozgás hatását.

Ma hajnalban Magyarországon is földmozgást érzékelhettek elsősorban a déli területeken. A szeimologia.hu híre szerint a földrengés 6 óra 24 perckor Zágráb térségében keletkezett, mérete 5,6-os volt a Richter-féle skálán. A rengést 7 óra után egy 5,1-es magnitúdójú utórengés követte.

A rengéseket Somogy, Vas és Zala megyében is tapasztalták, de volt, aki Szekszárdon is arról számolt be – közösségi oldalán –, hogy majdnem fél percig mozgott alatta a szék, és a plafonról lelógó növény is belengett.