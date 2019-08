Garázdaság miatt közmunkára ítélték a férfit

A vádlott egy nyilvános helyen minden ok és előzmény nélkül rátámadt egy másik vendégre.

Bűnösnek mondott ki egy harmincegy éves férfit garázdaság vétségében a Szekszárdi Járásbíróság, és ezért kétszázhúsz óra közérdekű munka elvégzésére ítélte. A férfinek a szakismeretet nem igénylő könnyű fizikai munkát folyamatosan, hetente legalább egy pihenőnapon, vagy szabad idejében kell elvégeznie.

Ha ezt a kötelezettséget önként nem teljesíti, akkor a köz­érdekű munka, vagy annak hátralévő része helyébe fogházban letöltendő szabadságvesztés lép. Az ítélet jogerős, tájékoztatta lapunkat dr. Kovács Ildikó, a Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivője.

A vádlott nőtlen, két kiskorú gyermeke van, akik élettársa gondozásában vannak. Rendszeresen látogatja, és anyagilag is támogatja őket. A vádlott a szüleivel él, akiket szintén támogat. A férfi nyolc általánost végzett, alkalmi munkásként dolgozik egy cégnél. Büntetett előéletű, állt már bíróság előtt hamis magánokirat felhasználása, sikkasztás és ittas járművezetés miatt is.

Egy házaspár lányuk ballagása alkalmából, nyilvános helyen, mintegy 30 fős családi összejövetelt szervezett, amelyre a rokonokon kívül ismerősöket is meghívtak, köztük a vádlott élettársát, akit a férfi is elkísért. A vádlott a délután folyamán alaposan lerészegedett. Egy rokon fiatalember késő este, egyedül érkezett meg, és leült beszélgetni a büfé mellé. A vádlott minden ok és előzmény nélkül kötekedni kezdett vele, árnyékbokszolást mutatott be előtte, illetve verekedni hívta.

Mindezekre a sértett nem reagált, de szólt a vádlott élettársának, hogy állítsa le a párját. A férfi erre még idegesebb lett, rátámadt a sértettre, több alkalommal ököllel megütötte. A sértett az első ütésre nem válaszolt, aztán felállt, és egy alkalommal ököllel ő is arcul ütötte a vádlottat, akinek vérezni kezdett az orra. Mint később kiderült, eltörött az orrcsontja. A sértett ellen súlyos testi sértés miatt indított eljárást a bizonyítható jogos védelem miatt megszüntették.

A vádlott kihívóan közösség­ellenes, erőszakos magatartása viszont alkalmas volt arra, hogy a jelenlévőkben megbotránkozást, riadalmat keltsen, megvalósítva a garázdaság vétségét.