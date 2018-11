Gyerekei rettegve nézték, ahogy az anyjukat üti

Kiskorú veszélyeztetése és testi sértés miatt indult büntető ügyben ítéletet hirdetett a Tamási Járásbíróság, melyben egy lerészegedett apa a gyermekei szeme láttára többször is bántalmazta az édesanyjukat.

A vádlott 2003 óta él élettársi kapcsolatban a sértettel, két fiúgyermekük született. A férfi italozó életmódja miatt kapcsolatuk fokozatosan megromlott. Rendszeressé váltak a veszekedések, amelyek egyre gyakrabban verekedéssel végződtek. Az apa 2015-től rendszeresen ütötte-verte élettársát, és egyre többször előfordult, hogy nemcsak megpofozta, hanem fojtogatta is a sértettet. A verekedéseket minden alkalommal végignézték az akkor tíz, illetve kétéves gyermekek is, akik egymásba kapaszkodva, sírva bújtak el a vádlott elől. Az anya ekkor még nem kért hatósági segítséget. 2017-re már heti rendszerességűvé váltak a konfliktusok. Az utolsó bántalmazás tavaly június 14-én történt, amikor a részegen hazaérkező vádlott számon kérte az élettársát a nagyobbik gyermek tanulmányi eredményei miatt. A vádlott ütlegelte, fojtogatta, majd ököllel orron vágta a sértettet, akinek eleredt az orra. A gyermekek ekkor is a sarokban bújtak el az agresszív apa elől. Az anya könnyű sérüléseket szenvedett. A verésnek az vetett véget, hogy a kiabálást megelégelő szomszédok értesítették a rendőrséget.

A bíróság a vádlottat bűnösnek mondta ki két rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettében, mivel mindkét gyermek lelkileg súlyosan sérült. Bűnös a férfi további egy rendbeli kapcsolati erőszak bűntettében, mert élettársát több éven keresztül rendszeresen megalázta, szidalmazta, becsületében megsértette és bántalmazta.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Mindezekért a bíróság a férfit egy év börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását három év próbaidőre felfüggesztette és elrendelte pártfogó felügyeletét a próbaidő tartamára. A bíróság enyhítő körülményként értékelte a vádlott beismerését, megbánó magatartását és a sértett megbocsátását, aki azóta helyreállította a kapcsolatát a vádlottal. Súlyosító körülménynek minősült azonban az alkoholista életmódja és büntetett előélete. Ha a próbaidő alatt újra szabadságvesztésre ítélik, vagy nem működik együtt a pártfogóval az agressziókezelésben és az alkoholproblémái megoldásában, akkor a szabadságvesztés végrehajtását a bíróság elrendeli. Az ítélet jogerős – tájékoztatott dr. Kovács Ildikó, a Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivője.

Elindult az azonosulási folyamat

Az agresszív és ittas apának az édesanya irányába tanúsított, több éven át tartó erőszakos magatartása mind a két gyermek testi, lelki, értelmi és erkölcsi fejlődését súlyos fokban veszélyeztette. Ennek következményei különösen a nagyobbik gyermeknél érhetőek tetten, aki képességeit alulmúlva, meglehetősen gyengén teljesít az iskolában. A gyermeknél elindult már egy olyan azonosulási folyamat is, amelyben – a vádlott negatív indulatkezeléséhez hasonlóan – az iskolai konfliktusok megoldási módját csak agresszióval, verekedéssel tudja elképzelni.