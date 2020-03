Ha egyedül vagy, soha ne nyisd ki az ajtót

A Würtz Ádám Általános és Alapfokú Művészeti Iskola alsó tagozatos diákjainak tartott előadást a Tamási Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója, Szalai Ágnes a napokban abból a célból, hogy ne válhassanak bűncselekmény áldozatává. Sok egyéb mellett szó esett arról, mit szabad tenni és mit nem, ha egy gyerek egyedül van otthon.

A fő szabály, hogy nem szabad idegennek ajtót nyitni, még akkor sem, ha azt mondja, rosszul van. Egy gyerek az utcán, boltban, vagy bárhol máshol lehetőleg ne álljon szóba idegenekkel, ne fogadjon el tőlük semmit. Az a szülő felelőssége, hogy mindig tudják kikkel és hova megy el és meddig marad a gyerek.

Ugyanez fordítva is igaz, a gyermek ismerje legalább az egyik szülő tartózkodási helyét, telefonszámát. Tudnia kell azt is, hogy baj esetén kihez, vagy hova fordulhat segítségért. Minden telefonálni már képes kiskorúnak ismernie kellene a 112-es központi segélyhívó számot. Akár játékosan gyakorolni is lehet, hogyan kell bemutatkozni, röviden elmondani, hogy hol és mi történt.

Érdemes megegyezni egy jelszóban, amit csak a gyerek és a szülő ismer, arra az esetre, ha egy idegen felnőtt a szülőre hivatkozna próbálná rávenni valamire. A szót időnként változtatni érdemes.