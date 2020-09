Három férfi ellen emelt vádat az ügyészség

Csoportosan, nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat a Szekszárdi Járási Ügyészség három férfi ellen, tájékoztatta lapunkat dr. Kiss Yvette, a Tolna Megyei Főügyészség sajtószóvivője.

A vádirat szerint a vádlottak 2018. szeptember 30-án Bátán a sportpályán egy nyilvános rendezvényen vettek részt. A nap folyamán ittas állapotba kerültek. Este fél 7 körül két férfi a sportpálya területén hangos szóváltásba keveredett egymással. A rendezvényen ekkor két polgárőr volt szolgálatban, mindketten láthatósági mellénnyel is ellátott polgárőr formaruhában voltak, amelyre az igazolványuk is ki volt tűzve. Egyikük közbelépett és megpróbálta megnyugtatni a vádlottakat. Az egyik odébb is ment, a másik azonban utána futott és rátámadt, amitől mindketten a földre kerültek, majd az egyik vádlott többször ököllel megütötte a másik fejét.

Ekkor már mindkét polgárőr közbelépett, a vádlottakat szétválasztották. Közben az egyik vádlott ököllel állon ütötte az egyik polgárőrt, majd elfutott. Amikor néhány perc múlva visszatért, ismét kölcsönösen szidalmazták, többször megütötték egymást a vádlottak, akik a földre estek és dulakodtak tovább. Ekkor ment oda hozzájuk még egy férfi, a harmadik vádlott, aki a dulakodásba bekapcsolódva egyiküket többször megrúgta.

A három vádlott a verekedést, a többszöri felszólítás ellenére is, csak akkor hagyta abba, amikor a polgárőrök gázspray-vel lefújták és szétválasztották őket. A bűncselekmény során a vádlottak és egy polgárőr is könnyű sérüléseket szenvedett. A vádlottaknak kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása megbotránkozást és riadalmat keltett a jelenlévőkben. Az eljáró polgárőrök közfeladatot ellátó személynek minősültek, a nyilvános rendezvényen a törvény szerinti alapfeladatukat látták el.

Az ügyészség a verekedést kezdeményező vádlottakkal szemben végrehajtásában felfüggesztett, börtön fokozatú szabadságvesztés büntetés kiszabását és a felfüggesztés próbaidejére pártfogó felügyeletük elrendelését, míg a harmadik vádlott esetében közérdekű munka büntetés kiszabását szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál.