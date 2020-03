Három nap alatt három motoros sérült meg az utakon

Egy 28 éves férfi haladt motorkerékpárjával hétfőn délelőtt a 65-ös főúton, Zomba-Szentgálszőlőhegy térségében. Mivel nem tartott kellő követési távolságot, nekiütközött a vele azonos irányba haladó, kanyarodási szándék miatt lassító Ford jobb hátuljának. A motoros elvesztette uralmát a jármű felett, a jobb oldali füves árokba hajtott, és elesett. A férfi csak a kórházban mondta el, hogy baleset részese volt és súlyosan megsérült. A rendőri intézkedés során az is kiderült, hogy a férfinak nincs motor vezetésére jogosítványa. Mint arról korábban beszámoltunk, az elmúlt hétvégén további két motoros baleset is történt.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság az idén korán kezdődő motoros szezon elején az alábbiakra hívta fel a figyelmet annak érdekében, hogy a balesetek elkerülhetőek legyenek.

Talán az a legfontosabb, hogy mindenki legyen tisztában járműve menetdinamikai sajátosságaival, és saját vezetési képességeivel. Nélkülözhetetlen a megfelelő védőruházat, speciális öltözet és a bukósisak helyes megválasztása. Utóbbin nem szabad takarékoskodni, mert életet menthet. Mindig tartsa be az adott útszakaszra megengedett sebességet és előzzön körültekintően, figyelmeztet a rendőrség. Kellő figyelemmel, körültekintéssel sok baleset megelőző lenne. Ehhez az is fontos, hogy a motoros mindig győződjön meg arról, hogy az előtte haladó és az általa előzni kívánt jármű valamelyike balra akar-e kanyarodni. Arra is figyelni kell, hogy előzés közben senki ne hajtson a járműve elé a környező utcákból. A motoros baleseteket gyakran útburkolati hibák, szennyeződések okozzák, ezért ezekre is figyelemmel kell lenni vezetés közben.

Borítókép: illusztráció