Háromszor szúrta mellbe élettársát a dunaföldvári asszony

Emberölés kísérlete miatt emelt vádat a Tolna Megyei Főügyészség egy 43 éves dunaföldvári nő ellen – tájékoztatta lapunkat dr. Kiss Yvette, a Tolna Megyei Főügyészség sajtószóvivője. A büntetlen előéletű vádlottal szemben az ügyészség börtönben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását szorgalmazza.

A vádlott az 1990-es évek elején létesített élettársi kapcsolatot a sértettel, két fiuk és két lányuk született. Az idősebb lány és az idősebb fiú már elköltözött. Tavaly június 17-én este fél 10 körül a vádlott, a sértett és a még otthon lakó két gyermekük lefekvéshez készülődtek. A sértett a nappaliból kiabált át a másik szobában lévő vádlottnak, hogy miért nem hozta el hozzájuk az unokákat. Ennek kapcsán szóváltás alakult ki köztük.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A vádlott magához vett egy 18,5 centi pengehosszúságú kést, és rátámadt a kanapén fekvő sértettre, akin csak egy rövidnadrág volt. A vádlott háromszor mellkason szúrta élettársát. Az első két szúrás a férfit a mellkasának bal, a harmadik pedig a jobb oldalán érte. Az első és a harmadik szúrások önmagukban is közvetett életveszélyes sérüléseket okoztak.

A férfi segélykiáltásaira felébredt 22 éves fia és 18 éves lánya, akik a nappaliba szaladtak. A fiú rákiabált az anyjára, hogy adja oda kést, majd el is vette tőle, kivitte a házból, és a bejárati ajtó mellett ledobta a földre. A helyszíni szemle során onnan vitte el a rendőrség. Ezután a sértett és két gyermeke segítséget kért egy rokonuktól, aki értesítette a mentőket. A sérültet kórházba szállították, ahol több műtétet is elvégeztek rajta. Mindezek ellenére a szúrások maradandó károsodást, súlyos egészségromlást okoztak, és halálos szívsérülés is bekövetkezhetett volna.