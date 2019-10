Hét év fegyházat kapott emberölés kísérletéért

Hét év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és hét év közügyektől eltiltásra ítélte a Szekszárdi Törvényszék azt a 42 éves férfit, aki Dunakömlődön 2018 nyarán egy jogellenesen tartott lőfegyverrel mellkason lőtt egy férfit.

Ebbe az előzetes fogvatartásban töltött szabadságvesztést beszámítják. A vádlott a szabadságvesztés kétharmad részének kitöltését követő nap bocsátható legkorábban feltételes szabadságra. Az ítélet nem jogerős – tájékoztatott dr. Kovács Ildikó szóvivő.

A vádlott az elkövetés időszakában napi rendszerességgel fogyasztott alkoholt. A sértett és társa azon a bizonyos tavaly júniusi napon azért ment a vádlott házával szomszédos épületbe, mert ott felújítási munkát végeztek. A vádlott a délelőtt folyamán több alkalommal is átment és beszélgetést kezdeményezett, amivel feltartotta őket a munkában. Az éppen a létrán álló sértett ezért távozásra hívta fel a férfit, aki felháborodásában váratlanul herén ütötte őt. Ezután a sértett ököllel arcon ütötte a támadóját, aki ettől a földre zuhant. Majd ismét távozásra szólította fel őt.

A vádlott később visszatért, hogy bocsánatot kérjen. Ekkor azonban már súlyosan ittas volt, annyira, hogy lecsúszott a padlás-feljáróról, és ismét megsérült. Hazament, és tovább hergelte magát, miközben szidalmazta a sértettet és annak társát. Magához vette az engedély nélkül tartott kispuskáját, betárazta és kiment az udvarra. Nagyjából 30-32 méter távolságból célzott lövést adott le a magasban dolgozó férfire, és mellkason találta. A lövedék roncsolta a tüdőlebenyét, a máját, illetve mellűri levegő- és vérgyülemet, valamint hasüregi vérgyülemet okozott. A sértettet mentőhelikopterrel szállították Budapestre, ahol életmentő műtétet hajtottak végre rajta. A sérülések maradandó fogyatékosságot hátrahagyva gyógyultak.

Az ítélet szerint a vádlott – bár voltak engedéllyel tartott lőfegyverei – engedély nélkül is tartott kispuskát, amellyel otthon rendszeresen lőgyakorlatokat is tartott. Hatósági engedély nélkül lőszereket is szerzett, amelyet lakóháza tetőterében tartott. Mindezeken felül hobbiból hadi ereklyéket is gyűjtött, így jutott birtokába egy acél töltényhüvelynek, működőképes csappantyúval, amelynek lövedéke fenékgyújtóval és TNT robbanóanyaggal felszerelt.

A törvényszék emberölés bűntettének kísérletében és lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntettében mondta ki bűnösnek, míg a robbanóanyaggal és robbantószerrel visszaélés bűntette miatt emelt vád alól felmentette.

A büntetés kiszabása során a bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlott részleges beismerésén túl a megbánó magatartását, azt, hogy jóvátételt fizetett a sértett részére, a kórosság mértékét el nem érő, kezelésre szoruló pszichikai állapotát, illetve kisebb súllyal azt, hogy a cselekmény kísérleti szakban maradt. Súlyosító körülményként értékelte viszont – az egyébként büntetett előéletű – vádlott alkoholfüggőségét, kötekedő, indulatos magatartását, azt a tényt, hogy e cselekményét különösen veszélyes eszközzel követte el valamint a sértettnél jelentkező maradandó fogyatékosságot is.