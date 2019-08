Hogyan védekezzünk az internetes csalók ellen?

Az elmúlt hetekben megszaporodtak a kéretlen e-mailek, az internetes böngészőkben a félrevezető weboldalak, a felugró reklámok, melyek valami nyereményről értesítenek. A csalók a szolgáltatók arculatával, esetleg nevével, és a mi naivságunkkal élnek vissza.

Az erre specializálódott csalók ismert szolgáltatók, cégek arculati elemeit felhasználva, hamis e-mailek és honlapok segítségével próbálnak meg személyes adatainkhoz hozzáférni.

A leggyakrabban előforduló esetek: hogy e-mailben értesítik az ügyfelüket, hogy feltörték az ügyfélfiókot, elkérik a régi és új jelszavukat, mellyel visszaélhetnek, vagy számlatartozás miatt kérnek azonnali befizetést, esetleg adategyeztetés céljából személyes adatokat szereznek meg.

Másik fajtája az átveréseknek, hogy a böngészőben egy reklám ugrik fel, mely vírusról tájékoztatja a tulajdonost, de azonnal felkínál egy programot is, aminek letöltésével megvédhetjük a készülékünket. Amennyiben letöltjük az általuk felkínált programot vagy alkalmazást, akadály nélkül hozzáférhetnek a telefonunkon tárolt adatokhoz. Sorsolásról is érkezhet értesítő e-mail, mely nagyértékű nyereményről tájékoztat, de a szállítási költség a nyertest illeti, melyet a hiszékeny nyertes egy a csalók által üzemeltetett online felületen fizethet be.

A fiktív nyereményjáték során a csalók értékes mobilkészülékeket ígérnek az internetszolgáltató nevében, és a részvételért cserébe az ügyfelek bankkártya-adatait kérik.

Az utóbbi időben elszaporodtak azok a csalások, mely során olyan külföldi országokban vásárolnak magyar bankkártyák adatainak a felhasználásával, melyek tulajdonosai soha nem jártak az adott országban. Ez úgy lehetséges, hogy a tulajdonos kártyaadatait korábban lemásolták.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság (TMRFK) tájékoztató közleményében kéri, hogy amennyiben hasonló tartalmú ablakok ugranak fel internetes böngészőjében, ne nyissa meg ezeket! Semmilyen körülmények között ne adja meg bankkártyájának adatait, még akkor sem, ha nagy nyereményekkel kecsegtetnek! Csak olyan internetes oldalon vásároljon, ahol a bankkártyával ellenőrzött felületen – esetlegesen visszaellenőrző sms-kód megadásával – tud fizetni!