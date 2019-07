Horgásztársai mentették meg a férfi életét

Egy 67 éves férfi lett rosszul szerdán a Gonozdi horgász tónál. Az életét két rátermett, gyorsan intézkedő tamási horgász mentette meg – számolt be róla az infotamasi.hu.

Tamási közelében, a Gonozd I-es tónál esett össze a férfi, aki három héttel korábban szívműtéten esett át. Két horgásztársa segítségért kiabált, amit Éger Zoltán és Szinák Gábor is meghallott, majd ők is a helyszínre rohantak. Látták, hogy az idős férfi eszméletlenül fekszik, és azonnal megkezdték az újraélesztését. Segítőjük közben hívta a mentőket, ők pedig felváltva nyomták a férfi mellkasát, amíg azok ki nem értek. Később a mentők defibrillátor segítségével újraélesztették a beteget. Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, és a férfit végül önálló légzéssel és keringéssel tudták elszállítani.