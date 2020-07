Huszonegy napot kapott a botrányos viselkedése miatt

Helyben hagyta a Szekszárdi Törvényszék másodfokon a Szekszárdi Járásbíróság első fokú ítéletét egy érdekes bűnügyben.

A vádlott a hatóság megzavarásának bűntettét követte el, s ezért immár jogerősen huszonegy nap elzárásra ítélték, tájékoztatott dr. Kovács Ildikó, a törvényszék sajtószóvivője. A törvényszék megítélése szerint a járásbíróság jól állapította meg, hogy mi is történt, és ebből helyesen következtetett a vádlott bűnösségére, a jogi minősítés is összhangban van a büntető jogszabályokkal. A szankció is megfelel a büntetési céloknak, és alkalmas arra, hogy a vádlottat a későbbiekben visszatartsa az ilyen, vagy hasonló bűncselekmények elkövetésétől, szögezte le a másodfokú bíróság.

Az eset idén január közepén történt a Szekszárdi Járásbíróságon. A tárgyalóteremben jelen volt a vádlott és abban az ügyben nyolc társa, a hozzátartozók, a bíró, a jegyzőkönyv vezetője, az ügyész, három ügyvéd és egy ügygondnok. Az eljáró bíró az ítéletet indokolta, amikor a vádlott indulatosan kifogásolta a kiszabott büntetést. A rendzavarás miatt a bíró felszólította, hogy hagyja el a tárgyalótermet. A vádlott erre kijelentette, hogy „nem is vagyok önre kíváncsi!”, majd kifele menet az ajtó mellett ököllel beleütött a falba, amelynek hangját a tárgyalóteremben és a folyosón is hallani lehetett.

A férfi nőtlen, nyolc általánost végzett, szakképzettséggel, állandó munkahellyel, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. Büntetlen előéletű volt, de a szóban forgó bűncselekmény elkövetésének idején garázdaság és más ügyek miatt eljárás volt folyamatban ellene. A férfi a járásbíróságon részletes beismerő vallomást tett, amit nyomatékos enyhítő körülményként értékeltek.

Borítóképünk illusztráció