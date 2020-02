Ittasan ütötte-verte, rugdosta felségét a brutális vádlott

Már sokszor állt bíróság előtt a vádlott, akit többször is súlyos testi sértést, vagy annak kísérletét követte el a felesége ellen. A garázdaság és a magánlaksértés sem állt tőle távol. Jelenleg is börtönbüntetését tölti.

Súlyos testi sértés bűntette kísérletében mondott ki bűnösnek egy öt gyermekes, 51 éves férfit a Szekszárdi Járásbíróság, és ezért két év börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte és további két évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A bíróság megállapította, hogy a vádlott a büntetés kétharmadának letöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. Azért nem szabadul olyan gyorsan, ugyanis a bíróság elrendelte egy korábbi egy év börtönbüntetés végrehajtását, amelyet két év próbaidőre felfüggesztettek, és a súlyos testi sértést ennek letelte előtt követte el. Meg kell fizetnie közel ötvenezer forint bűnügyi költséget, tájékoztatott dr. Kovács Ildikó, a Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivője.

A férfi jelenleg is börtönben van, a bíróság korábban is elítélte súlyos testi sértés és garázdaság bűntette miatt. Bele telik némi időbe, míg az összes büntetését szép sorban leüli. Ezen kívül kétszer is elítélték garázdaság, valamint súlyos testi sértés és magánlaksértés bűntettének elkövetése miatt. A bűncselekmény sértettje két korábbi alkalommal is a felesége volt, aki az arc lágyrész zúzódását, illetve orrcsonttörést, valamint a fej hátsó részének átmeneti hajvesztését szenvedte el. A férfival szemben a legutóbbi elítélését megelőző két évben számos esetben indult eljárás például köztisztasági és tulajdon elleni szabálysértés miatt is.

A vádlott tavaly május harmadikán délután Szekszárdon egy áruház parkolójában részegen összeveszett az ugyancsak ittas feleségével. Hasba rúgta az asszonyt, aki a parkoló melletti bokros területre zuhant. A földön fekvő sértettet ezt követően még többször fejbe, karon, lábon rúgta és legalább tíz alkalommal testszerte ököllel ütötte-verte. A sértett zúzódásokat szenvedett a fején, ami nyolc napon belül gyógyult ugyan, de figyelemmel az ökölcsapásokra, a hosszan tartó bántalmazásra, annak módjára, fennállt a súlyosabb sérülés reális lehetősége, amennyiben eltörik az asszony arc-, és/vagy orrcsontja. Mindez a megyeszékhely központi részén, egy nagy forgalmú áruház parkolójában történt, s ezért alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

A járásbíróság a büntetés kiszabásánál nyomatékos súlyosító körülményként vette figyelembe a vádlott sokszorosan büntetett előéletét, ráadásul a bűncselekményeket nem egyszer a felesége ellen, ittasan követte el. Enyhítő körülményként értékelte viszont a bíróság a beismerő vallomást az előkészítő ülésen tanúsított megbánást és azt, hogy nem valósult meg a súlyos testi sértés.