Jogerős ítélet született a halálos munkahelyi baleset ügyében

Helybenhagyva a Dombóvári Járásbíróság ítélét, jogerősen 2 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztett, 2 év fogházbüntetésre ítélte a Szekszárdi Törvényszék azt a vádlottat, akinek a segédmunkása munkahelyi balesetben életét vesztette.

A vádlott tavaly március 2-án reggel a társaság telephelyén állította munkába a sértettet, akit szóban munka- és balesetvédelmi oktatásban részesített, de erről jegyzőkönyv nem készült. Felhívta a figyelmét például az alkoholfogyasztás tilalmára, a fa mozgatásának veszélyeire és a védőkesztyű használatára.

A vádlott utasítására a sértett egy traktor által meghajtott kúpos rönkhasító gépet kezelt, de a telephelyen használt gépek, közöttük ennek a kezeléséhez szükséges képesítéssel, jogosítvánnyal nem rendelkezett. Munka közben ruhája hozzáért a gép menetes kúpjához, a szerkezet a sértett ruházatát felcsavarta, amely nem szakadt el, így férfit magával ragadta és több alkalommal körbeforgatta. A sértett feje és lábszárai többször nekicsapódtak a talajnak és a munkaeszköz szerkezeti elemeinek. Mindezek következtében halálos sérüléseket szenvedett.

A vádlott, többek között, nem gondoskodott arról, hogy a sértett, mint munkavállaló, a tűzifa-feldolgozó tevékenység körében elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, valamint megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat, a veszélyforrásokat, az ellenük való védekezés módját. A vádlott nem győződött meg arról, hogy a munkakörülmények, a tényleges munkavégzés megfelel-e a követelményeknek. A munkavállaló ismeri-e és megtartja-e a rá vonatkozó rendelkezéseket. A vádlott a sértettet annak ellenére foglalkoztatta, hogy az nem rendelkezett munkaköri orvosi alkalmassági igazolással és előzetes orvosi vizsgálaton sem vett részt.

Célravezető volt az első fokú ítélet

A Szekszárdi Törvényszék az ítélet megalapozottságát, a bűnösség kérdését és a cselekmény jogi minősítését nem érintette, kizárólag a kiszabott szankció felülbírálatára korlátozódott a másodfokú eljárás. Ennek során arra a megállapításra jutottak, hogy az elsőfokú bíróság figyelemmel volt a büntetés kiszabás törvényben rögzített elveire. Figyelembe vette az enyhítő körülményeket, mint például a vádlottnak a bűnösségre is kiterjedő beismerést, őszinte megbánását, büntetlen előéletét, családi helyzetét. Beszámította azt a körülményt is, hogy gondatlan munkavégzésével a sértett is közrehatott a baleset kialakulásában, valamint azt is, hogy a munkáltatói hiányosságokat utólag pótolták a cégnél. Az első fokú bíróság mindezen körülményeket a súlyuknak megfelelően értékelte, így a kiszabott büntetés mind nemében, mind mértékében törvényes, a bűnmegelőzés érvényre juttatása érdekében szükséges és egyben célravezető – állapította meg ítéletében a törvényszék.