Kérjenek segítséget a rendőrtől, ha kell

Praktikus tanácsokat adott a Paksi Rendőrkapitányság munkatársa, Bíró Ilona Mária főtörzsőrmester a Bölcskei Kegyes József Általános Iskola alsó tagozatos tanulóinak a napokban, amikor az iskolába látogatott. Az alsósok egyebek mellett megismerhették az egyenruhát, a rendőrök felszerelését, a rendőrségi járműveket. Ezen kívül a rendőri munkát segítő kutyákról, lovakról is beszélgettek.

A Paksi Rendőrkapitányság bűn- és baleset-megelőzési munkatársa felhívta a gyermekek figyelmét, hogy idegennel soha ne álljanak szóba, akkor sem, ha nagyon kedves és semmi körülmények közt ne menjenek el vele sehová. Ismerőssel is csak akkor, ha azt a szülő előzetesen megengedte. A kicsik tanácsot is kaptak a szakembertől, ha nagy tömegben – bevásárlóközpont, karácsonyi vásár, rendezvény – elcsatangolnának a szülőktől. A legfontosabb tudnivalók közé tartozik például az is, hogy tanulják meg szüleik nevét, telefonszámát, lakcímét, szükség esetén pedig tudjanak és merjenek segítséget kérni a rendőrtől.