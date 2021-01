Kétszer is jelzett a szén-monoxid-érzékelő, vonultak a tűzoltók

Szerdán, a délután folyamán két káreset helyszínén is kimutatták a műszerek a mérgező gáz, a szén-monoxid jelenlétét, közölte a katasztrófavédelem.

Szerda délután Pakson, a Radnóti Miklós utcában jelzett be egy szén-monoxid-érzékelő készülék. A jelzett címre riasztott tűzoltók rekonstruálták az esetet. A kimutatható mérges gáz szivárgása miatt lakosságvédelmi intézkedésre volt szükség. Az érintett család a rokonokhoz költözött az eszközök felülvizsgálatáig.

Szekszárdon, a Kadarka utcában két gyermek és egy felnőtt lett rosszul a magas szén-monoxid-koncentráció következtében a délután folyamán. Az esethez riasztott szekszárdi hivatásos tűzoltók légzőkészülék használata mellett az épületben veszélyes határérték feletti szén-monoxid jelenlétét mutatták ki. A mentők az épületben tartózkodó mind a négy főt kórházba szállították. A beavatkozó egységek a vezetékes gáz kiszakaszolását elvégezték, a nyílt égésterű gázkészüléket kikapcsolták. Az épület átszellőztetése után a gáz jelenléte már nem volt érzékelhető.

A hidegebb időjárás miatt fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet, ha a fűtőeszközt nem rendeltetésszerűen használják, ha szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha a rendszeres műszaki felülvizsgálatot elmulasztották.

A szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében gondoskodjanak a lakás rendszeres szellőzéséről. A mérgező gáz akkor alakul ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a szoba levegőjét az égéshez, és nem biztosított a levegő-utánpótlás. Emellett az egyéb épületgépészeti berendezéseket is figyelembe kell venni a kazán üzemelése során, mert ezek is a lakás levegőjét használják, így a páraelszívó, a motoros szagelszívó ventilátor, valamint a szárítós mosógép is. Fontos, hogy ne fűtsenek háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával, mert ezek, amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását. Az ilyen lerakódások miatt leszűkül a kémény belseje, visszaáramolhat a füst a házba. A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezdhet, akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet. A katasztrófavédelemhez a szén-monoxid miatt érkező segélyhívások évről évre növekvő számából is jól látszik, hogy egyre többen használnak szén-monoxid-érzékelőt Magyarországon. Érzékelőt csak megbízható forrásból, műszaki cikkeket forgalmazó üzletben szabad vásárolni. Vásárlásnál keressék a magyar nyelvű használati utasítással rendelkező és megfelelő minőségű készülékeket. Az ajánlott készülékek listája a katasztrófavédelem honlapján elérhető.

Borítókép: Egy megbízható készülék életet menthet (illusztráció)