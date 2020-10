Kétszeres csalót ítél el a járásbíróság

Kétrendbeli minősített csalás miatt két év börtönbüntetésre ítélt egy 46 éves férfit a Szekszárdi Járásbíróság és három évre eltiltották a közügyek gyakorlásától. A büntetés háromnegyed részének a kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A sértettek kártérítési igényüket polgári perben érvényesíthetik. A vádlott a nyomozás során részben, a bíróság előkészítő ülésén teljes körűen beismerte a bűnösségét, amit a bíróság elfogadott, mert a vádlott vallomását az ügy iratai alátámasztották. A tárgyalás jogáról is lemondott. Az ítélet jogerős.

A vádlott több szakképzettséggel is rendelkezik, bejelentett munkavállaló. Büntetett előéletű, különös visszaeső, ami azt jelenti, hogy többször is elítélték lopásért. Legutóbb azonban, csoportos rablás miatt ítélték el. A férfi 2018 május végén egy internetes hirdetésre válaszolt, amelyben a hirdető fűnyírótraktort keresett. A traktorról küldött kép alapján megegyeztek, majd először a vádlott 100 ezer forint előleget, majd pedig a visszalévő 120 ezer forint átutalását kérte a vevőtől, aki mindkét összeget át is utalta. A vádlott megígérte, hogy visszafizeti a pénzt, de aztán elérhetetlenné vált.

Egy másik férfi kisebb méretű billencses teherautót keresett, szintén a világhálón. A vádlott álnéven telefonon közölte vele, hogy tud a hirdetésben keresett eladó járművet. Az állította, hogy a NAV által lefoglalt teherautókról van szó, amelyeket fémhulladékként értékesítenek, de el tudja intézni, hogy a járművek ismét forgalomba kerüljenek. A sértettől az ügyintézés költségeire kétszer kért kétszázezer forintot, aki a vádlottal egyeztetve Miskolcra utazott, hogy megnézze a teherautókat. A megadott címen azonban egy óvodát talált.