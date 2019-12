Kezdjük az új évet is biztonságban!

A szilveszter általában az önfeledt szórakozásé. Ahhoz azonban, hogy biztonságosan ünnepelhessünk, fontos betartani néhány egyszerű szabályt.

A megyei rendőr-főkapitányság újra megosztott néhány tanácsot velünk annak érdekében, hogy zökkenőmentesen, biztonságban kezdhessük el az új évet. Mint írják, fontos, hogy miután szeszes italt fogyasztottunk már ne üljünk jármű volánjához, vagy gyalogosan menjünk haza, vagy pedig hívjunk taxit! Amennyiben így teszünk, nagyban csökkenthetjük a balesetek bekövetkezésének kockázatát, illetve azt, hogy egy esetleges igazoltatás alkalmával akár bírságot szabjanak ki, vagy büntetőeljárást kezdeményezzenek ellenünk a rendőrök.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság szilveszter előtt ismételten felhívja a járművezetők figyelmét a közúti közlekedési szabályok személyi feltételeinek betartására, amely szerint járművet az vezethet, aki vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.

A szeszes ital és a bódító szer már kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat vált ki, melyek nem teszik lehetővé a biztonságos járművezetést. Fogyasztásuk hatására növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek, a baleseti kockázat is többszörösére nő. Aki ittasan vagy kábítószer hatása alatt járművet vezet, nagy kockázatot vállal, és nemcsak önmagát veszélyezteti, hanem esetleges utasait és a közlekedés más résztvevőit is.