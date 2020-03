Kezében a droggal aludt el a volánnál

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: Pihepuha répatorta krémes töltelékkel

Kábítószer birtoklása, valamint bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat egy 40 éves férfi ellen a Szekszárdi Járási Ügyészség, tájékoztatott dr. Kiss Yvette, a Tolna Megyei Főügyészség sajtószóvivője.

A vádirati tényállás szerint a férfi 2018. július 26-án hajnali 5 óra körül az 56-os számú főúton úgy vett részt a közúti közlekedésben a saját gépkocsijával, hogy valamikor a vezetés megkezdése előtt drogot szerzett, tartott magánál és használt is. Mind kiderült, ezt megelőzően július 25-én este a vádlott egy baráti összejövetelen vett részt, ahol egy cigarettába tekerve, valamint tabletta formában is fogyasztott kábítószert. Ezt követően beült az autójába, de a drogok és az aznap este bevett nyugtatószerek együttes bódító hatása miatt menet közben elaludt a volánnál, és a menetiránya szerinti bal oldali árokba hajtott. Közben elsodorta az út szélén lévő helységjelző táblát is. A vádlott sérülést nem szenvedett, az autóban és a táblában azonban kár keletkezett. Amikor a rend­őrök a helyszínre értek, a férfi még aludt a volán mögött, kezében a kábítószert tartalmazó cigarettával. A járőrök felébresztették és előállították.

A vádlottól a nyomozó hatóság új pszichoaktív anyagnak minősülő növényi törmeléket foglalt le, míg a szervezetéből többféle kábítószer hatóanyagát is kimutatták a szakértői vizsgálatok. Ráadásul jogosítványa sem volt, mert a járművezetéstől már előzőleg eltiltották.

A büntetett előéletű vádlottal szemben az ügyészség végrehajtásában felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását kezdeményezte. Indítványozták továbbá, hogy a bíróság tiltsa el a közúti járművek vezetésétől.

