Kislányt sodort el egy kerékpáros

Segítségnyújtás nélkül hajtott tovább egy tamási férfi.

A Tamási Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított segítségnyújtás elmulasztása bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.

Az elkövető a nyomozás adatai szerint október 15-én délután kerékpárral közlekedett Tamásiban, a Szabadság utcában a járdán, amikor elsodort egy kilencéves lányt, aki könnyű sérüléseket szenvedett. A kerékpáros a baleset után nem állt meg, hanem segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.

A rendőrök azonosították, majd gyanúsítottként hallgatták ki a kerékpár vezetőjét, egy 50 éves tamási férfit, aki beismerte a bűncselekmény elkövetését. Az ügyben a további eljárást a Tamási Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztálya folytatja le – közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kerékpárosok is járművezetőként vesznek részt a közlekedésben, így a közlekedési szabályokat nekik is maradéktalanul be kell tartaniuk, továbbá a kerékpároknak is meg kell felelniük bizonyos műszaki feltételeknek, amelyek megléte nélkül a közlekedésben való részvétel nem biztonságos.

Fontos tudni azt is, hogy bár a kerékpáros a vezetés megkezdése előtt fogyaszthat alkoholt, de a kerékpár vezetőjének is minden esetben a biztonságos vezetésre képes állapotban kell lennie.