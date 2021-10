Közbiztonság: kedvezőek a folyamatok a Tolnai járás területén

Alapvetően rendben vannak a dolgok rendőri szempontból a Tolnai járás területén. Így is össze lehet foglalni a Tolnai járási közbiztonsági egyeztető fórumon elhangzottakat.

Az eseményen a rend­őrség részéről Szabó Csaba r. dandártábornok, megyei rendőr-főkapitány, dr. Marcsek Sándor r. ezredes, szekszárdi rendőrkapitány és Wiesner Csaba r. alezredes, tolnai őrs­parancsnok vett részt. A fórum résztvevői voltak még a járás négy településéről érkezett önkormányzati vezetők, a polgárőrségek képviselői és gyermekvédelmi, gyámügyi szakemberek.

A szekszárdi rendőrkapitány kedvező folyamatokról számolt be a közbiztonság terén, hangsúlyozva, hogy mindez nemcsak a rendőrség, hanem közös munka eredménye.

Tolnán például 2010 óta a felére csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, és jelentősen csökkenő tendenciát mutat a kiemelt bűnesetek száma is. A tavalyi és az idei év első 8 hónapját összehasonlítva szintén látványos a javulás csaknem minden területen. Faddon is kevesebb volt a regisztrált bűncselekmény, de ott például 2020-hoz képest több volt a lopás. Évtizedes távlatban viszont ott is kedvező tendencia tapasztalható. Fácánkert vélhetően most is a rendőrök álma, alig van bűncselekmény, lopás például idén még nem történt.

A járás települései közül egyedül Bogyiszlón emelkedett tavalyhoz képest a regisztrált bűnesetek száma: 34-ről 35-re.

Az egyeztető fórumon szó esett még egyebek mellett a tolnai irányítású kábítószer-hálózat sikeres felgöngyölítéséről, az útfelújítások után szaporodó gyorshajtások visszaszorításáról, a biztonsági öv fontosságáról. Appelshoffer Ágnes tolnai polgármester szerint Tolnán biztonságban érzik magukat az emberek, megköszönte a rendőrség munkáját.

Borítóképünk illusztráció