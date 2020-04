Láncfűrészt, ütvefúrót és talicskát lopott

Egy tolnai nő tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki április 18-a előtti időszakban bemászott ingatlanának kerítésén, és a ház melléképületéből ellopott egy láncfűrészt, egy ütvefúrót és egy krovakészletet. Az adatgyűjtés során a nyomozóknak információjuk volt arra, hogy az ismeretlen kinek adta el az értékeket. Ezt követően rövid időn belül kiderült az is, hogy a bűncselekményt egy 42 éves helyi lakos követte el. A rendőrök a férfit gyanúsítottként hallgatták ki lopás vétség megalapozott gyanúja miatt. Az elkövető kihallgatásán elmondta a rendőröknek, hogy a szerszámokon kívül április 26-án egy másik tolnai ház udvarára is bemászott, ahonnan ellopott egy talicskát is. Az egyenruhások emiatt a lopás miatt is gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozók az ellopott értékek nagy részét lefoglalták.

Az eset kapcsán a további eljárást a Tolnai Rendőrőrsön folytatják, közölte a megyei rendőr-főkapitányság.