Leszúrta a kutyáját és hagyta szenvedni

A Bonyhádi Járási Ügyészség állatkínzás bűntette miatt emelt vádat egy 65 éves kutyatulajdonos ellen – tette közzé a Tolna Megyei Főügyészség.

A vádirati tényállás szerint a nagymányoki férfi 9 éves németjuhász kutyája korábban több alkalommal kiszökött a ház udvaráról, amely miatt az utcabeliek panaszkodtak. A vádlott ezen okból többször bántalmazta is az ebet. 2018. április 18-án kora reggel a vádlott kiment az utcára, ekkor azonban a kutyája is az udvarról az utcára szökött, ahol a vádlott hiába próbálta megfogni. Amikor az eb végül visszament az udvarra, a vádlott a konyhából magához vett egy 11 centiméter pengehosszúságú kést, és azzal az állatot nagy erővel a szügyénél megszúrta. A szúrás a nyakcsigolyáig hatolt, ideget és vénát is ért.

A vádlott ezután elment otthonról, majd ittasan tért haza. Ekkor egy ismerőse észlelte, hogy a ház udvarán nagyobb mennyiségű vér van, ezért értesítette a rendőrséget, akik pedig állatorvost hívtak a kutyához. A vizsgálat során a vádlott kinyitotta az udvari kaput, amit a kutya is észrevett, és rövid időre megint az utcára szaladt, ahol a vérző állatot egy másik eb megtámadta. Végül a szakszerű állatorvosi ellátás ellenére a kutya még aznap dél körül kimúlt.

A vádlott cselekménye amellett, hogy alkalmas volt arra, hogy az állat pusztulását okozza, a kutyának órákon át tartó, nagy vérveszteséggel járó, különös szenvedést okozott. A vádlott a sérülés ellátásában nem vett részt.

Az állatkínzás minősített esetét a törvény három évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni. Mivel a vádlott a bűncselekményt korábbi próbára bocsátás próbaideje alatt követte el, ezért vele szemben az ügyészség – a bűnösség megállapítása esetére – halmazati büntetésül végrehajtásában felfüggesztett, börtön fokozatú szabadságvesztés büntetés kiszabását és a felfüggesztés idejére pártfogó felügyeletének elrendelését szorgalmazza a Bonyhádi Járásbíróságnál.

