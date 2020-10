Megölte a kutyát a kegyetlen orvvadász

Brutális kegyetlenséggel végeztek ki egy hurokcsapdába esett kutyát a megyeszékhelyen. A megyei állat és természetvédő alapítvány elnöke, Fiáth Szilvia juttatta el hozzánk a közleményt, amelyben arról értesít, hogy a tanyák, pincék környékén sok őz van, emiatt orvvadászok fémhurkokat helyeznek ki, ami természetesen illegális. Egy ilyen hurokba szorult a négy éves nőstény kutya is, aki társával együtt szökött meg egy telephelyről. A dolgozók többen is a kutyák keresésére indultak.

Napokig járták gyalogosan a területet, mire pénteken egyiküket, Ginát, meg is találták. Vasárnap, az Iván-völgyben találtak rá a barna csíkos Fridára, aki brutális állatkínzás áldozata lett. A kutya lábán egy drótcsapda volt, a feje pedig a felismerhetetlenségig szét volt verve. Most keresik a tanúkat az ügy mielőbbi felderítése érdekében. Fiáth Szilvia felhívta a figyelmet: aki ilyen brutálisan végez egy kutyával, az a társadalomra is veszélyes. Az állatkínzás és az orvvadászat is bűncselekmény, amelyért több éves börtönbüntetés jár.