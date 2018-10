Újabb munkaerő-kölcsönző bűnszervezetet számoltak fel a NAV nyomozói

Újabb munkaerő-kölcsönző bűnszervezetet számoltak fel a NAV nyomozóiA Merkúr Bevetési Egység rajtaütésével és elfogásokkal kezdődött az a nagyszabású akció, amelyben a NAV pénzügyi nyomozói újabb, kiterjedt bűnszervezet irányítóit vették őrizetbe. A vagyonvédelmi tevékenységet végző cégek több mint egymilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek, a bűnszervezet feje és fő segítői már előzetes letartóztatásban vannak. A bűnszervezet irányítói olyan – főként Tolna és Pest megyében tevékenykedő – céghálózatot hoztak létre, amely alvállalkozói munkaerő-kölcsönző gazdasági társaságokból állt. A láncolat tetején lévő négy gazdasági társaság fővállalkozóként vagyonvédelmi és őrzésbiztonsági munkákat vállalt szabályos alvállalkozói szerződések alapján, különböző megbízók részére. A kisebb-nagyobb létszámot igénylő feladatok tényleges elvégzéséhez azonban már a láncolatban elhelyezett további cégektől kölcsönöztek munkaerőt, s a megbízást közvetítő cégeken keresztül átszámlázták nekik. Az őrzés-védelmet valójában teljesítő munkavállalók úgynevezett „bukó cégekhez” voltak bejelentve alkalmazottként, azonban utánuk a járulékokat nem fizették meg. A munkaerőt kölcsönbe adó 20 társaság strómanok nevére, székhelyszolgáltatókhoz bejegyzett gazdasági társaság volt, melyek tényleges irányítását a háttérből ugyancsak a bűnszervezet feje és segítői látták el.A járulékfizetésre kötelezett, munkaerő-kölcsönzéssel, vagyonvédelemmel foglalkozó (bukó) cégeket folyamatosan váltogatták, az ügyvezetői státuszokba strómanok kerültek. A munkaerő-kölcsönzésre szakosodott bűnözői kör, melynek célja egyértelműen az adó- és járulékfizetés elkerülése volt, 1,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek. A rajtaütés napján a NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói, pénzügyőrei további igazgatóságokkal együttműködve, adórevizorokkal és informatikusokkal kiegészülve négy megyében, harminchárom helyszínen dolgoztak. A szervezet fő irányítója esetében szükség volt kommandósok bevetésére is, mert az előzetes információk szerint lakóhelyén tíz szabályosan bejelentett, különböző vadász- és egyéb lőfegyvert tartott. Vele együtt tizenöt gyanúsítottat állítottak elő és hallgattak ki aznap a pénzügyi nyomozók, közülük hét főt őrizetbe is vettek és négy esetben előzetes letartóztatást indítványoztak az illetékes főügyészségnél. Végül a bíróság három gyanúsított előzetes letartóztatását és egy bűnügyi felügyeletét rendelte el. A bűnszervezet feje és segítői esetében a bűnszervezetben történt elkövetés miatt húsz évig tartó szabadságvesztés is kiszabható.Az 1,3 milliárd forintos kár mintegy 60 százalékának megtérülését biztosító vagyoni érték megközelíti a 700 millió forintot. A nyomozók ingatlanok, gépjárművek, pénzforgalmi számlán vezetett pénzeszközök, valamint a láncolatban szereplő cégek üzletrészeinek zár alá vételét, illetve lefoglalását kezdeményezték, és az egyes helyszíneken összesen 47 millió forint értékben készpénzt, 11 millió forint értékűre becsült festményt és egyéb értékes ingóságokat – ékszer, óra, érme – is lefoglaltak.

Közzétette: Nemzeti Adó- és Vámhivatal – 2018. október 29., hétfő