Újra elszaporodtak a zsaroló e-mailek

Az elmúlt időszakban újra elszaporodtak az úgynevezett zsaroló e-mailek – hívta fel rá a figyelmet a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság. A bűnözők e-mail fiókokba küldenek levelet pénzszerzési célból, amelyben valós vagy valótlan tényeket állítva a címzetteket megzsarolják. Általában azzal fenyegetnek, hogy a számítógépen keresztül kompromittáló adatokat, esetleg fényképet vagy videót szereztek az e-mail fiók tulajdonosáról, amelyet megosztanak, ha bizonyos időn belül a megadott módon nem fizetik ki a kért összeget.

Mit tegyen, ha ilyen levelet kapott

A megyei rendőr-főkapitányság azt tanácsolja, hogy törölje az e-mailt és jelentse SPAM-ként, amennyiben a levelezőrendszere engedi. A https://haveibeenpwned.com/ oldal segítségével meggyőződhet róla, hogy e-mail címe szerepel-e az internetes feketepiacon. Változtassa meg az e-mail fiók belépési jelszavát, válasszon biztonságos jelszót. Tájékozódjon a témában, és szükség esetén kérje szakember segítségét.

Ezeket ne tegye

Ne essen pánikba, ne kattintson semmire az e-mail üzenetben, ne fizessen a zsarolónak, akik jellemzően nem rendelkeznek semmilyen kompromittáló adattal, ne tegyen semmit, amit az e-mailben kérnek öntől.

Hogyan lehet védekezni a zsaroló e-mailekkel szemben?

Gondoskodjon számítógépe megfelelő védelméről. Ha kell, vegye igénybe szakember segítségét. Ne kattintson gyanús tartalmakra,

kerülje a kockázatos oldalakat. Takarja le az eszköz kameráját, csak akkor távolítsa el a takarást, ha használja a kamerát. Adatai védelméről is gondoskodjon, ide tartoznak a képek és videók is. Használjon biztonságos jelszavakat, azokat időközönként változtassa meg. Használja az internetet felelősséggel. Sose felejtse el, ami egyszer felkerül a világhálóra, az ott is marad.