Néhány óra alatt harminchét gyorshajtót szűrtek ki

A Tolna megyei rendőrök a 6-os számú főúton szerveztek fokozott sebesség-ellenőrzést.

Tolna megye útjain 2020 első félévében ezidáig hat halálos kimenetelű közlekedési baleset történt, melyek közül három a 6-os számú főút paksi szakaszán következett be. Megyénkben az első félévben összesen 115 sérüléses baleset volt, melyek több mint a fele – összesen 58 – a gyorshajtásra vezethető vissza.

A további komoly sérüléssel és esetlegesen a tragédiával végződő balesetek megelőzése, valamint a közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti rendőrei időről időre az átlagosnál nagyobb létszámban jelennek meg a közutakon.

Az utóbbi időben baleseti góccá alakult 6-os számú főút Tolna megyei szakaszán szerveztek megállításos sebesség-ellenőrzést július 15-én. A rendőrök ezúttal elsősorban azokat a közlekedőket figyelték, akik nem tartották be a sebességhatárokat. Az egyenruhások a csaknem 70 kilométeres útszakaszon néhány óra alatt 37 felvételt készítettek azokról, akik a megengedettnél gyorsabban közlekedtek. Akadtak olyanok is, akik a biztonsági övet nem csatolták be, velük szemben is intézkedtek – tájékoztatott a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság.

