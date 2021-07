Néma segélykiáltás, ha valaki bajba jutott

Ezt ne hagyja ki! Cseh Katalin egyre idegesebb, de továbbra sem tudja cáfolni a pénzügyi csalásokat (videó)

Egy olyan, a nemzetközi porondon feltűnt segítségkérő jelzést szeretne bevezetni a rendőrség a magyar köztudatba, amellyel a valamilyen okból kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek akár némán is jelezni tudják, hogy veszélyben vannak. Ennek részleteiről a megyei főkapitányság sajtószolgálata adott tájékoztatást.

A segélykérő kézmozdulatsort bárki használhatja arra, hogy felhívja figyelmet – esetleg egy közelben tartózkodó rendőrét is –, hogy azonnali segítségre van szüksége, de az adott körülmények között, például éppen a fenyegetettsége miatt telefonon vagy más módon nincs lehetősége rendőri segítséget kérni. A mozdulat Kanadából indulva hódította meg a világot, és már Magyarországon is elkezdett terjedni a közösségi médiában. A magyar rendőrség számít a módszer nevelő hatására is, megtanítja embertársainkat arra, hogyan figyeljünk egymásra, vegyük észre a bajbajutottakat magunk körül ebben a rohanó világban, és arra is, hogyan nyújtsunk segítséget csendben, a megfélemlítettek biztonságát szem előtt tartva. Remélik, hogy kialakul a cselekvő ember-barátság példája, felerősödik a tudatosság, ezért is különlegesen fontos a magyar rendőrség számára az egységes segélykérő mozdulat hazai bevezetése.

Mivel az áldozatok a bántalmazó előtt sokszor nem tudják, nem merik vállalni a segítségkérés tényét, ezért az ilyen ügyek a rendőrség előtt többnyire ismeretlenek maradnak. Ha a bántalmazottaknak lehetőségük van egy új eszköz használatára, a néma „segélykiáltásra”, segítő jobbot remélhetnek a társadalomtól, a rendőrségtől.

Aki ilyen néma segítségkérést tapasztal, hívja a 112-t, és lehetőség szerint adja meg a következő információkat a hívásfogadó részére. Ilyen, a bejelentő neve, telefonszáma, hol és hogyan tapasztalta a segélykérést. Ha van róla információ, azt is el kell mondani, kinek van szüksége segítségre, kivel volt egy társaságban a segélykérő, amikor jelezett. Fontos, hogy felmerül-e közvetlen életveszély, illetve látja-e még a segélykérőt a telefonáló és ha nem, akkor az illető milyen irányba távozott.