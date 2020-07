Nyugodtan indulhat nyaralni a tulajdonos

Helyi kezdeményezésből megyeivé nőtte ki magát a 2006-ban indult Nyaralókártya program. Szekszárd és Paks után a Dombóvári, a Tamási, valamint a Bonyhádi Rendőrkapitányság is csatlakozott hozzá, ezzel a megye egész területén elérhető ez a lehetőség.

A részvételhez egy nyomtatványt, az úgynevezett nyaralókártyát kell kitölteni az ingatlan tulajdonosának, amely tartalmazza a szükséges adatokat, beleértve, hogy mettől meddig nem lesznek otthon az adott ingatlanban élők, tájékoztatott Komlósiné Kiss Anett, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Az adatlapot a rendőrkapitányságokon lehet leadni. A rendőrök ennek alapján a lakók távollétének idején többször is ellenőrzik az ingatlant, és intézkednek, ha kell.

Ettől függetlenül egy ingatlan csak akkor van biztonságban, ha a tulajdonosok, vagy az ott élők mindent megtesznek ennek érdekében. Az általános lakásbiztonságra ilyenkor is figyelmet kell fordítani. A kerítés, a kapu, az udvar, az ingatlan nyílászáróinak állapota nagyban meghatározza, hogy a ház, vagy lakás mennyire nyitott egy betörő számára. Aki nem használ biztonságtechnikai eszközöket, az kockázatnak teszi ki az otthonát. A napok óta dagadó postaláda, a gazdátlan szórólapok például árulkodnak arról, hogy a háziak nincsenek otthon.

Ilyen egyszerű, a betörők által könnyen megfigyelhető jelei vannak annak, ha valaki hosszabb időre távol van otthonától. A bűnözők általában kreatívak, találékonyak és az eszközeik tárháza is szinte kifogyhatatlan. A lakás biztonságát tehát úgy kell kialakítani, hogy az valós védelmet nyújtson és egyértelműen azt üzenje a betörőknek: itt nem érdemes próbálkozni, mert felkészültünk.

Az udvari növényzet állapotának is jelentősége van. A mélyre ereszkedő lombok, vagy a magasra nőtt aljnövényzet búvóhelyet biztosíthat a betörőnek. Olcsó eszközök az időzítő kapcsolós fényforrások, amelyek azt a látszatot kelthetik, hogy a házban valaki lámpát, vagy tv-t kapcsolt be. A mozgásérzékelős fényforrások is elriaszthatják az illetékteleneket.

Veszélyes az internetes közösségi oldalakra feltölteni a nyaralásról készített képeket. Ezzel információt adnak ki azoknak, akik éppen ilyen hírekre vadásznak. Aki mégis efféle tartalmakat akar megosztani, fordítson figyelmet a nyilvánosság szintjének beállítására, tanácsolja a rendőrség.