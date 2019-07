Önként, önzetlenül mentek segíteni a nagy vihar után

Több mint kétezer-négyszáz ház tetőszerkezete sérült meg a múlt héten Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy vihar nyomán. A károk felszámolásában Tolna megyeiek is segítettek.

– Szörnyű volt a látvány, a televízióban látottak nem tudták visszaadni azt, ami fogadott bennünket – mondta Köteles Gyula, a Kétyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, aki tagja volt annak a Tolna megyei csapatnak, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe utazott, hogy segítsen a viharkárok felszámolásában. Múlt héten pénteken indult útnak öt Tolna megyei mentőszervezet tizenöt tagja, miután előző nap délután rendkívüli vihar csapott le az ország keleti csücskére, letarolva fákat, megbontva épületeket. A bonyhádi, a faddi, a kétyi és a zombai önkéntes tűzoltó egyesület, valamint a Szekszárdi Kutató-Mentő Csoport tagjaiból álló csapat vett részt a kárfelszámolásban más megyékből érkező hivatásos és önkéntes erőkkel együtt.

Miklós Roland, a Bonyhádi ÖTE elnöke elmondta, hogy a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságról pénteken kérték a segítségüket. Hatan utaztak el az egyesület felmálházott gépjárműfecskendőjével, és éjszaka értek Kisvárdára. A másnap reggeli eligazításnál tizenhat címet kaptak: tetőjavítás, beázás megszüntetése, kidőlt, veszélyessé vált fák eltávolítása volt a feladataik között.

Este nyolcig folyamatosan dolgoztak. Másnap Ajakon folytatták a munkát további tíz kárhelyszínen. Miklós Roland kiemelte a helyszínen tapasztalt nagy nemzeti összefogást. Mint mondta, a határon túli magyar lakta településekről is érkeztek egységek, és jó volt látni, milyen sok ember segít ismeretlenül is.

A Szekszárdi Kutató-Mentő Csoport tagjai szombaton huszonnégy kárhelyszínen avatkoztak be, tetőket fóliáztak, veszélyes fákat vágtak ki, megdőlt kéményeket bontottak vissza, egy esetben pedig villanyvezetékre szakadt fát távolítottak el. Badacsonyi László elnök hozzátette, hogy az áramszolgáltató szakemberei folyamatosan dolgoztak, ám megfeszített munkájuk ellenére is volt olyan település, ahol még szombaton délután sem volt áram. Arról is beszélt, hogy a lakosság meglepően nyugodtan, türelmesen kezelte a helyzetet, és több helyen kínálták őket, hálásak voltak a segítségükért.

Köteles Gyula a vezetést dicsérte, ugyanis mindent biztosítottak számukra ahhoz, hogy nekik csak a feladatra kelljen koncentrálniuk.