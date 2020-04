Rablás kísérlete és súlyos testi sértés is van a rovásán

Nem tartotta vissza újabb bűncselekmények elkövetésétől a 22 éves paksi férfit az, hogy néhány nappal korábban hallgatták ki gyanúsítottként a nyomozók. Letartóztatásba került.

A rendőrségre március 31-én délután egy óra körül érkezett bejelentés, hogy egy ismeretlen férfi Paks főutcáján kerékpárral közlekedve – annak lendületét kihasználva –, ki akart rabolni egy helyi idős asszonyt, oly módon, hogy a kezéből a táskát kitépi. A nő ellenállt, így az elkövető nem jutott az értékekhez. Az ismeretlen férfi ezt követően elmenekült a helyszínről. A sértett az elsődleges orvosi vélemény alapján súlyosan megsérült.

A szemtanúk, a járőrök és a nyomozók együttműködésének köszönhetően alig fél órán belül meglett a 22 éves helyi férfi. A rendőrök elszámoltatták és kihallgatták rablás bűntett kísérlete és súlyos testi sértés megalapozott gyanúja miatt.

Az adatgyűjtés során kiderült az is, hogy a férfi az elmúlt hónapokban a fentieken túl további három alkalommal követett el lopást, és a március 20-án eltűnt vibrációs döngölőt is ő tulajdonította el néhány nappal korábban egy paksi telephelyről. Az esetről tegnap mi is hírt adtunk.

Összesítve tehát, eddig háromrendbeli lopás vétség, egyrendbeli lopás bűntett, egyrendbeli rablás bűntett kísérlete és egyrendbeli súlyos testi sértés bűntett elkövetése miatt vonták kérdőre a férfit. A rendőrök őrizetbe vették, majd az ügyészség indítványára a bíróság ma elrendelte letartóztatását – tájékoztatta portálunkat a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóirodája.

