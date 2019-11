Rendőrök mentették meg egy férfi életét

Mint arról korábban beszámoltunk, az autójában lett rosszul egy férfi november 24-én Szekszárdon, az Ezerjó utcában. Ezúttal szó szerint igaz, hogy a gyors és szakszerű beavatkozás megmentette a 76 éves szekszárdi férfi életét. A bejelentés 14 óra 20 perckor érkezett a főkapitányság tevékenységirányíró központjába. Ezt követően perceken belül a helyszínre érkezett Máthé Zoltán főhadnagy és Jelics Bálint őrmester.

Az autó vezetőjét eszméletlen állapotban, előreborult testtartásban találták a járműben. Útitársa rémülten és kétségbe esve állt a gépkocsi előtt. Mint kiderült, más szempontból is vészhelyzet alakult ki, ugyanis az autó nem volt rögzítve, és már egy kicsit gurult is. Kézifékkel gyorsan rögzítették a járművet, amelynek a motorja nem járt. Majd kikapcsolták a férfi biztonsági övét, kihúzták a kocsiból.

Azt is látták, hogy az arca már kezd lila színt ölteni, tehát oxigénhiányos állapotban van. Mivel semmiféle forgalom nem volt az utcában, kivitték a férfit az úttestre és stabil oldalfekvésbe helyezték. Miután kihúzták a nyelvét, kapott levegőt, az arcszíne normalizálódni kezdett. Pulzusa is volt, mire megérkeztek a mentők, és átvették az ellátását, majd kórházba szállították. Kommunikálni nem lehetett a férfival, mert zavart volt.

Kérdésünkre a rendőrök elmondták, akkor és ott ösztönösen cselekedtek, de már a rendészeti szakközépiskolában is tanultak elsősegély-nyújtási alapismereteket, és segített az élettapasztalat is.

Ilyen esetekben nem kell külön a mentőket hívni, ugyanis nem csak az illetékes rendőrkapitányság, hanem a mentőszolgálat is kap értesítést a tevékenységirányító központtól.

Borítókép: Jelics Bálint őrmester és Máthé Zoltán főhadnagy