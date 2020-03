Részegen hajtott villanyoszlopnak

A bonyhádi rendőrök befejezték annak az ügynek a vizsgálatát, melyet egy paksi férfi ellen folytattak több bűncselekmény elkövetése miatt.

Mint arról korábban beszámoltunk, egy 25 éves paksi férfi közlekedett tavaly május 19-én az éjszakai órákban az általa vezetett Mercedes típusú személygépkocsival a 65-ös főúton, Kétyen. Vélhetően ittassága miatt egy balra ívelő kanyarban fékezés nélkül az út melletti beton villanyoszlopnak ütközött, mely kitörött. A jármű ezt követően a füves útpadkán egy gyümölcsfát is kidöntött, és egy ingatlan kerítését megrongálta.

A férfival szemben a helyszínen a rendőrök alkoholteszteres vizsgálatot végeztek, és megállapították, hogy ittas volt, mikor a baleset történt. Ruházatának átvizsgálása során zsebéből alufóliába csomagolt ismeretlen eredetű anyag is előkerült, melyről a kirendelt igazságügyi szakértő megállapította, hogy kábítószer. Az is kiderült, hogy a sofőr vezetői engedéllyel sem rendelkezik. A férfi a balesetet követően az állampolgárokkal és a rendőrökkel is agresszív magatartást tanúsított.

A 25 éves elkövetőt gyanúsítottként hallgatták ki ittas járművezetés és kábítószer birtoklása miatt. A bonyhádi rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és a keletkezett iratokat a napokban megküldték az illetékes ügyészségnek – tájékoztatta portálunkat a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság.