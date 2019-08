Sok pénzbe került a férfinek a verekedés

Legalább kétszer megütötte a sértettet, aki ettől hanyatt esett, és eszméletét vesztette.

Súlyos testi sértés bűntettének elkövetésében mondott ki bűnösnek egy 43 éves férfit a Tamási Járásbíróság, és ezért 200 napi tétel pénzbüntetésre ítélte. Ennek megfizetésére a bíróság tíz havi részletfizetést engedélyezett. Ha a vádlott akár egy havi részletet is elmulasztana, akkor pénzbüntetést, vagy annak hátralévő részét fogházban letöltendő szabadságvesztésre változtatják át. Meg kell fizetnie a vádlottnak közel 25 ezer forint bűnügyi költséget is. A férfi a bíróság előkészítő ülésén beismerő nyilatkozatot tett, és lemondott a tárgyalásról, amelyet a bíróság el is fogadott, tájékoztatott dr. Kovács Ildikó, a Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivője.

A vádlott általános iskolát végzett, munkaviszonyban van, kiskorú eltartottja nincs. Büntetett előéletű, Sárbogárdon és Székesfehérváron szintén súlyos testi sértés, Székesfehérváron pedig a közúti közlekedés biztonsága elleni bűntett és más bűncselekmények miatt ítélték el.

A vádlott tízezer forinttal tartozott a sértettnek. Tavaly június 8-án egy presszóban a sértett és felesége névnapot ünnepelt, amelynek során a férfi erősen ittas állapotba került. Este nyolc körül érkezett meg a presszóba a vádlott, aki baráti társasággal italozott, közben rövid szóváltásba keveredett a sértettel. A presszózárást követően a házaspár hazaindult, majd hamarosan utolérte őket a vádlott. Egyszer csak a vádlott megszólalt mögöttük, és azt mondta, hogy most megadja a tízezer forintot. Amikor azonban a sértett és felesége hátrafordult, nem a pénzt adta oda, hanem ököllel arcul ütötte a másik férfit, aki védekezni próbált. Erre a vádlott a sértett fejére húzta a pólóját, aki ettől semmit sem látott. Ezután a vádlott még legalább kétszer megütötte a sértettet, aki hanyatt esett, és eszméletét vesztette. A férfi az ütésektől – a többszörös zúzódás mellett – a járomív többszörös, a felső állcsont elő és oldalsó törését szenvedte el. A zúzódások, bőr alatti bevérzések nyolc napon belül gyógyulónak számítanak, a törések tényleges gyógyulási ideje pedig 6–8 hét.

Végül a földön fekvő férjét védeni próbáló asszony és a vádlott között is kisebb dulakodás alakult ki, majd az asszony értesítette a rendőrséget, a vádlott pedig hazaindult.