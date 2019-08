Sok pénzébe kerültek a szabályszegések

Az ítélet nem jogerős, mert az ügyész fellebbezett annak érdekében, hogy a bíróság a vádlottat hosszabb időre tiltsa el a járművezetéstől.

Maradandó fogyatékosságot és súlyos egészségromlást okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétségében mondott ki bűnösnek a Szekszárdi Járásbíróság egy 36 éves nőt és ezért 300 napi pénzbüntetésre ítélte és négy hónapra eltiltotta a közúti járművek vezetésétől. A bíróság a büntetés napi összegét 2500 forintban határozta meg. Ha nem fizetné meg a kiszabott 750 ezer forintot, akkor azt napi tételenként fogházra kell átváltoztatni. Meg kell fizetnie több mint 177 ezer forint bűnügyi költséget is. Az ítélet nem jogerős, mert az ügyész fellebbezett azért, hogy a bíróság a vádlottat hosszabb időre tiltsa el a járművezetéstől.

Az eljárás bonyolultan indult, mert először büntetővégzést hozott a bíróság, amely ellen az ügyészség tárgyalás iránti kérelmet nyújtott be, a büntetés súlyosítása érdekében. A védelem szintén tárgyalás megtartását kérelmezte, de enyhítés érekében. Az indokolásában szerepel a munkáltató pozitív véleménye a vádlottról és orvosi dokumentáció arról, hogy a baleseteben ő is súlyos sérüléseket szenvedett. A 2019 januárjában megtartott előkészítő ülésen a vádlott beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyalási jogáról, amit a bíróság nem fogadott el, mert kiderült, hogy sem a rendőrség, sem az ügyészség nem szerzett be orvosszakértői véleményt a baleset sértettjének gyógyulási kilátásairól.

Ezt a bíróság pótolta és a szakvéleményből kiderült, hogy a férfi nem egyszerűen 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, hanem azok maradandó fogyatékosságot okoztak és kezelésének szövődményei miatt súlyos egészségromlás is bekövetkezett. Ennek megfelelően módosította az ügyészég az eredeti, csak súlyos testi sértésről szóló vádat a júniusi tárgyaláson. A vádlott a súlyosabb bűncselekmény elkövetését is elismerte és lemondott a tárgyalásról, amit a bíróság el is fogadott.

A vádlott vezető beosztásban dolgozik egy nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező cégnél. Munkája miatt gyakran jár külföldre. Tavaly január 30-án derült időben, jó látási viszonyok között száraz és hibátlan burkolatú úttesten vezette munkáltatója autóját az M9-es autóúton, amikor 14 óra 8 perc körüli időben az előtte szabályosan haladó személyautó előzésébe kezdett, de nem győződött meg arról, hogy van-e az előzést akadályozó forgalom. Ezért történhetett meg, hogy érintőlegesen nekiütközött a szemből szabályosan érkező személyautónak. A sértett járműve letért a neki jobb oldali kavicsos útpadkára, ahol nekiütközött a szalagkorlátnak majd áttért a szemközti sávba és szintén a szalagkorlátnak ütközve állt meg. A vádlott autója ugyanezt az utat járta be, a másik sávból indulva. A vádlott az autót a megengedett 110 helyett 152-158 km/órás sebességgel vezette. A bíróság súlyosító körülményként értékelte a többszörös szabályszegést. Enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlott beismerését, mélyen megbánó magatartását, makulátlan közlekedési előéletét s azt, hogy a sértett megbocsátott neki. Mérlegelte a bíróság, hogy ha hosszabb időre vennék el a nő jogosítványát, az egzisztenciájának elvesztését jelentené.