Sok szabálysértést rögzítettek az ellenőrzések alkalmával

Az elmúlt időszakban Tolna megye útjain megnövekedett a súlyos kimenetelű balesetek száma, ezért a forgalomellenőrzők – köztük a motoros rendőrök – napi rendszerességgel járják a megye balesetveszélyes útszakaszait. A közlekedési ellenőrzések célja a balesetek megelőzése.

A tanév kezdetével jól érzékelhetően megnőtt a forgalom a megye útjain. A nyár végeztével egyre többen ülnek autóba, hogy elvigyék gyermekeiket az iskolába, majd munkába induljanak. A megnövekedett forgalomban nagyobb eséllyel történnek balesetek is. Ezek megelőzésére a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Forgalomellenőrző Alosztályának munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak a durva szabályszegéseket elkövető és balesetveszélyes helyzeteket teremtő járművezetők kiszűrésére.

Szeptember első hetében előfordult olyan nap, amikor a motoros rendőrök és a gépkocsizó járőrök egyetlen szolgálat alkalmával huszonegy jogsértést rögzítettek. Ezek között volt tilos jelzésen való áthaladás, gyorshajtás és a biztonsági öv használatának elmulasztása is. Több járművezető is volt, aki a megengedett 90 km/h-s sebesség helyett 162 km/h-val vagy 146 km/h-val haladt.

A kiemelt szabálysértések kiszűrése azért nagyon fontos, mert Tolna megyében a sérüléses balesetek több mint fele azért következik be, mert a sofőr a megengedett sebességnél gyorsabban közlekedik. A biztonsági öv használatának ellenőrzése pedig azért is kiemelt, mert több olyan tragédiával végződő baleset is történt a megye útjain, melyekben az elhunyt személyek életét a biztonsági öv megmenthette volna.

A Tolna Megyei Baleset-megelőzési Bizottság felhívja minden közlekedő figyelmét, hogy mellőzzék az agresszív vezetési stílust az utakon, legyenek toleránsak egymással! Csak akkor üljenek volán mögé, ha előtte nem fogyasztottak alkoholt! A szabálykövető magatartással a tragédiák megelőzhetőek.