Száznégy gyorshajtót mértek be néhány óra alatt

Tolna megye útjain július utolsó hétvégéjén tartottak fokozott rendőri jelenléttel járó ellenőrzést az egyenruhások.

Mint arról mi is hírt adtunk, az országos rendőrfőkapitány a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme érdekében az ország több megyéjében, így Tolnában is fokozott ellenőrzést rendelt el a nyár végéig.

Ennek keretében a megye teljes területén, különösen a balesetek szempontjából kockázatosnak tűnő főútvonalakon – 6-os-, 65-ös-, 61-es, 63-as főút – szerveztek fokozott rendőri jelenléttel járó ellenőrzést. A rendőrök ezúttal elsősorban azokat a közlekedőket figyelték, akik nem tartották be a sebességhatárokat. Az ellenőrzésekre azért volt szükség, mert a megyében a sérüléses balesetek több mint fele a sebességtúllépés miatt következik be. Az egyenruhások a megyében néhány óra alatt száznégy felvételt készítettek azokról, akik a megengedettnél gyorsabban közlekedtek. Ötvenhárom olyan sofőr volt, aki jelentősen túllépte a sebességhatárokat. Akadt olyan járművezető is, aki a megengedett 90 km/h-s sebességhatár helyett 159 km/h-val vagy az 50 km/h-s sebességhatár helyett 106 km/h-val vagy 94 km/h-val közlekedett.

A balesetek megelőzése, valamint a közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében a jövőben is számíthatunk nagyobb létszámú rendőri jelenlétre Tolna megye útjain – tájékoztatta portálunkat a megyei rendőr-főkapitányság sajtószolgálata.