Szekszárdra járt a mohácsi tolvaj, de mindig lebukott

Folytatólagosan és üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás, több rendbeli hamis vád, közokirat-hamisítás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat egy 47 éves mohácsi nő ellen a Szekszárdi Járási Ügyészség.

A vádlott idén májusban és júniusban azért utazott három alkalommal is Mohácsról Szekszárdra, hogy az egyik hipermarketből lopjon, és a termékek eladásából pénzhez jusson – tájékoztatott dr. Kiss Yvette, a Tolna Megyei Főügyészség sajtószóvivője. Első alkalommal közel 70 ezer forint értékű árut lopott el, de Mohácson a buszmegállóban a rendőrök igazoltatták, és a szatyrokban lévő árucikkeket megtalálták.

Másnap ismét Szekszárdra jött, és ugyanabból az áruházból hasonló értékben akart lopni, de az áruház biztonsági szolgálata feltartóztatta. Az esetről felvett jegyzőkönyvbe a vádlott a sajátja helyett az édesanyja személyi adatait diktálta be, majd a helyszínre érkező rendőrjárőröknek is azokkal igazolta magát. Ugyanígy töltötte ki a Covid–19 vírussal kapcsolatos kérdőívet, amit az anyja nevében alá is írt. A kihallgatásáról készült, szintén aláírt jegyzőkönyvben is a hamis adatokat adta meg.

A kihallgatása után a vádlott még ugyanaznap este ismét bement az említett áruházba, és a nála lévő kézitáskába, valamint az alsó ruházatába rejtett körülbelül 55 ezer forint értékű árucikket. A bejáratánál a biztonsági szolgálat ismét feltartóztatta, a szükséges jegyzőkönyvet ez alkalommal is az anyja adataival töltötte ki és írta alá. Június elején ugyanebben az áruházban lényegében ugyanez megismétlődött, körülbelül 15 ezer forint értékű árucikkel.

A vádlott korábban is állt már bíróság előtt, jelen bűncselekményeket a vele szemben a 2019. novemberében kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett fogházbüntetés próbaideje alatt követte el.

Esetében az ügyészség halmazati büntetésül börtönben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását, a közügyek gyakorlásától eltiltását, valamint a korábbi felfüggesztett büntetése végrehajtásának elrendelését szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál. Indítványozta továbbá az ügyészség a sértett áruház által bejelentett kártérítési igény érdemi elbírálását is.

Borítóképünk illusztráció.