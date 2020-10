Támadhatnak a tolvajok temetőben és parkolóban is

A rendőrség az idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a temetői megemlékezés nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények megelőzésére, közölte a megyei rendőr-főkapitányság sajtószolgálata.

A mindenszentek és halottak napja alkalmából sokan látogatják meg a temetőket, hogy ott virággal, koszorúval, mécses gyújtásával emlékezzenek elhunyt szeretteikre. Az áldozattá válás megelőzése érdekében adott hasznos tanácsokat a rendőrség. Az első az induláshoz kapcsolódik, e szerint körültekintően be kell zárni az ablakokat, ajtókat. A temetők környékén ebben az időszakban megnövekedett a gyalogos- és gépjárműforgalomra, a tömegközlekedési eszközökön pedig zsúfoltságra lehet számítani. Ezért érdemes fokozottan odafigyelni az értékek védelmére. Fontos, hogy azok a zárt táskában, vagy a kabát belső zsebében legyenek. Különösen lopásveszélyes ha a férfiak a farzsebükben tartják a tárcájukat. Magára a táskára is oda kell figyelni és szem előtt, testközelben viselni. A legjobb, ha ez alkalommal nincs rajtunk értékesebb ékszer. Nem célszerű az idős rokonokat, szomszédokat egyedül elengedni a temetőbe. Ha elkísérik őket, jobban tudnak vigyázni egymás biztonságára, értékeire és egymásra. Más alkalmakkor is hasznos tanács, hogy senki ne tartson magánál nagyobb összegű készpénzt, vagy más jelentős értéket. Nem biztonságos a személyes iratokat és lakáskulcsot egy helyen tartani, a PIN-kódot meg a bankkártya mellett.

Aki kerékpárral, vagy autóval érkezik a járművet kijelölt, őrzött és kivilágított parkolóban hagyja. Arról is meg kell győződni, hogy az autó be van zárva és nem maradt az utastérben semmi. A temetőben a táskáját egy pillanatra se hagyja senki őrizetlenül, tanácsolja a rendőrség.